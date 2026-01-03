Đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh thi đấu với kỳ thủ cờ tướng số 1 Trung Quốc

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã có mặt tại Trung Quốc để tranh tài trước số 1 cờ tướng Trung Quốc hiện tại là Tào Nham Lỗi.

Lại Lý Huynh đang có mặt tại Trung Quốc tham dự một số giải cờ tướng chuyên môn cao. Ảnh: VXF

Hai kỳ thủ sẽ thi đấu 10 ván tại trận đấu giao hữu tổ chức tại thành phố Phúc Kiến (Trung Quốc), bắt đầu từ tối ngày 3-1 theo giờ địa phương.

Chương trình thi đấu 10 ván, tổ chức trong 3 ngày liên tiếp. Kỳ thủ nào đạt 11 điểm trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Theo quy định mỗi ván thắng sẽ được 2 điểm, hòa có 1 điểm và thua là 0 điểm.

Lại Lý Huynh và Tào Nham Lỗi thi đấu cờ chậm 25 phút cho mỗi nước đi đầu tiên và thêm 10 giây cho nước tiếp theo. Trong trường hợp 2 bên có kết quả hòa 10-10, ván cờ chớp được tổ chức để phân định chiến thắng.

Trận đấu giao hữu dành cho 2 kỳ thủ dẫn đầu của Việt Nam và Trung Quốc. Lại Lý Huynh đã giành ngôi vô địch thế giới 2025 cờ tiêu chuẩn cá nhân khi giải tổ chức tại Trung Quốc. Trong khi đó, Tào Nham Lỗi đang giữ hệ số elo tốt nhất cờ tướng Trung Quốc hiện tại nên được xem là kỳ thủ số 1 của quốc gia này. Trước đây, Lại Lý Huynh và Tào Nham Lỗi từng gặp nhau trong một số giải quốc tế nên hiểu được cách thi đấu của nhau.

Lại Lý Huynh vừa tham dự giải cờ danh thủ quốc tế 2025 cúp Phương Trang ở Đà Nẵng nhưng chỉ đứng hạng 5 chung cuộc.

Dự kiến sau trận đấu với Tào Nham Lỗi, Lại Lý Huynh còn thi đấu thêm giải cờ tướng quốc tế nổi tiếng Ngũ Dương Bôi ở thành phố Tô Châu. Giải Ngũ Dương Bôi năm nay có tổng thưởng 1,1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 4 tỷ đồng).

MINH CHIẾN