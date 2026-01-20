Kình ngư Nguyễn Khả Nhi tiếp tục được tập huấn đội tuyển bơi Việt Nam

Nữ kình ngư trẻ của thể thao TPHCM đã được tập trung đội tuyển bơi Việt Nam để làm các nhiệm vụ chuyên môn năm 2026.

Khả Nhi (thứ 2, từ phải qua) là tuyển thủ của bơi TPHCM tiếp tục tập huấn đội tuyển quốc gia năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã cho biết, Cục TDTT Việt Nam tiếp tục tập huấn Nguyễn Khả Nhi vào đội hình tập huấn năm 2026. Nữ tuyển thủ được tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TPHCM).

Nguyễn Khả Nhi đang là 1 trong những VĐV bơi nữ triển vọng của thể thao Việt Nam. Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games 33-2025 vừa qua ở Thái Lan, Khả Nhi đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận như HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ (3’47”47), HCĐ tiếp sức 4x200m tự do nữ (8’12”22). Các thành tích mà Khả Nhi và đồng đội đạt được trong 2 nội dung trên lần lượt được công nhận là kỷ lục quốc gia mới của bơi Việt Nam.

Vào ngày cuối thi đấu tại SEA Games 33-2025, Khả Nhi và đội bơi tiếp sức 4x1.500m thi đấu bơi mặt nước mở đã giành HCV. Đây cũng là tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 87, của Đoàn thể thao Việt Nam tại Thái Lan. Đáng chú ý, HCV của Khả Nhi được ghi nhận là HCV duy nhất của bơi TPHCM tại kỳ SEA Games 33-2025.

Năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam có nhiều chương trình thi đấu quốc tế đối với bơi mặt nước mở và bơi trong hồ có mái che. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chuyên môn để các tuyển thủ đạt phong độ cao nhất tham gia ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản. Nguyễn Khả Nhi là một trong những VĐV trẻ được chờ đợt tiếp tục có phong độ cao trong năm nay.

MINH CHIẾN