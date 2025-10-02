Nguyễn Khả Nhi: Kình ngư nổi bật của bơi lội TPHCM

Nguyễn Khả Nhi làm nên cột mốc là VĐV của đội tuyển bơi TPHCM giành huy chương tại giải vô địch châu Á sau nhiều chờ đợi.

Nguyễn Khả Nhi là gương mặt xuất sắc của bơi lội TPHCM lúc này đóng góp thành tích đáng kể cho đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: Đội tuyển bơi VN

Nguyễn Khả Nhi đã về nước ngày 2-10 với 2 kết quả đáng nhớ là HCB 400m tự do và HCB 1.500m tự do tại giải vô địch châu Á 2025. Khi hỏi về thành tích này của nữ tuyển thủ trẻ người TPHCM, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi phân tích: “Khả Nhi là 1 trong những VĐV trẻ nỗ lực tập luyện để có thông số tốt thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng thành tích huy chương giải vô địch châu Á 2025 là động lực để VĐV nỗ lực phát triển tốt hơn ở tương lai”.

Năm 2025, Khả Nhi chính thức được góp mặt đội tuyển bơi Việt Nam. Vẫn nhớ chúng tôi từng trao đổi với cô vào đầu năm 2025, nữ tuyển thủ đã bày tỏ rằng bản thân mình chỉ tập trung vào chuyên môn để phấn đấu phát triển tốt nhất năng lực.

Khả Nhi được rèn luyện các nội dung bơi tự do ở cự ly từ 200m trở lên. Trước khi sang Ấn Độ thi đấu giải vô địch châu Á 2025, Khả Nhi đã tham dự giải vô địch mặt nước mở 2025 ở Thái Lan và có 1 HCV nội dung tiếp sức 4x1.500m cùng đồng đội. Trên hồ bơi ở Ấn Độ vừa qua, cô tiếp tục giành tấm HCB cá nhân cự ly 1.500m tự do nữ. “Chúng tôi rất hy vọng Khả Nhi giữ được phong độ tốt để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam – ông Đinh Việt Hùng trao đổi thêm.

Khả Nhi được phát triển chuyên môn khi tập luyện bơi tại địa phương ở TPHCM. Bây giờ, cô gái trẻ này đã là thành viên trong đội hình tốt nhất của đội tuyển bơi TPHCM. Năm ngoái, Khả Nhi lần đầu tiên giành HCV cự ly 200m tự do nữ tại giải vô địch quốc gia 2024.

Trở về nước từ Ấn Độ, Khả Nhi tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự giải bơi vô địch quốc gia 2025. Mục tiêu cao nhất cô hướng tới là bảo vệ ngôi vô địch trong cự ly mình đang có tại giải năm nay.

Gần như chắc chắn, Khả Nhi sẽ có 1 suất tham dự SEA Games 33-2025 khi thể hiện tốt phong độ qua những nhiệm vụ quốc tế thời gian qua. Dẫu vậy, cô vẫn phải được kiểm chứng phong độ từ giải bơi vô địch quốc gia 2025. Khả Nhi cho biết hiện đang có tinh thần tốt sau giải vô địch châu Á 2025 và tự tin tranh tài giải vô địch quốc gia.

Tính từ năm 1975 tới nay, đội tuyển bơi TPHCM sản sinh ra nhiều gương mặt xuất chúng trong các cự ly. Tuy nhiên, qua những giai đoạn tham dự giải vô địch châu Á, đại diện của bơi lội TPHCM chưa từng giành được huy chương. Tới lúc này, Khả Nhi đã làm được điều chờ đợi ấy. Dĩ nhiên, việc thi đấu giành thành tích huy chương phụ thuộc nhiều yếu tố từ may mắn cho tới chuyên môn. Giải vô địch châu Á năm nay vắng nhiều gương mặt nổi bật của bơi lội châu lục. Tuy nhiên, tính chất thi đấu vẫn là giải vô địch. Do vậy, thành tích huy chương của Khả Nhi và các tuyển thủ Việt Nam được tính là kết quả vô địch châu Á có giá trị.

MINH CHIẾN