Madrid đăng cai lễ trao giải Laureus năm thứ 3 liên tiếp

Thủ đô Tây Ban Nha đã đăng cai Lễ trao giải Thể thao Thế giới Laureus (Laureus World Sports Awards) vào năm 2024 và 2025, và sẽ tổ chức lễ trao giải năm 2026 vào ngày 20-4 tại Palacio de Cibeles, củng cố vai trò là địa điểm thường xuyên tổ chức một trong những sự kiện vinh danh nổi bật nhất trong lịch thể thao quốc tế.

Thủ đô Tây Ban Nha sẽ đăng cai Laureus World Sports Awards năm thứ 3 liên tiếp.

Laureus World Sports Awards là lễ trao giải quy tụ các vận động viên ưu tú, cựu vô địch và đại diện từ cộng đồng thể thao toàn cầu, ghi nhận những thành tích đạt được trong năm trước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban tổ chức cho biết việc Madrid tiếp tục được chọn là do thành công gần đây của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn, cũng như sự sẵn có của các địa điểm quy mô lớn có khả năng hỗ trợ phát sóng toàn cầu và các hoạt động liên quan.

Kể từ khi lần đầu tiên đăng cai Giải thưởng Thể thao Thế giới Laureus vào năm 2024, Madrid cũng đã tham gia vào các sáng kiến ​​liên quan đến Quỹ Laureus Sport for Good. Theo tổ chức này, các chương trình này nhằm mục đích sử dụng thể thao như một phương tiện phát triển xã hội, tập trung vào các cơ hội giáo dục, hòa nhập xã hội và sự tham gia cộng đồng cho trẻ em và thanh thiếu niên trong thành phố và khu vực lân cận.

Những sáng kiến ​​này được hỗ trợ bởi mạng lưới Đại sứ Laureus, bao gồm các vận động viên hiện tại và cựu vận động viên, những người đóng góp vào các dự án của quỹ thông qua vận động và tham gia trực tiếp. Ban tổ chức cho biết mạng lưới đại sứ tại Madrid đã phát triển kể từ khi thành phố lần đầu tiên đăng cai giải thưởng, củng cố mối liên kết giữa các chương trình cộng đồng địa phương và các sáng kiến ​​được Laureus hỗ trợ trên toàn thế giới. Một trong những đại sứ tham gia là tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Anh, Jude Bellingham - người được vinh danh là Cầu thủ đột phá của năm Laureus năm 2024. Anh được bổ nhiệm làm Đại sứ Laureus vào tháng 9.

Giải thưởng Thể thao Thế giới Laureus được trao lần đầu tiên vào năm 2000 và được bình chọn bởi các thành viên của Học viện Thể thao Thế giới Laureus, bao gồm các cựu vận động viên ưu tú từ nhiều môn thể thao khác nhau. Giải thưởng này được đánh giá rộng rãi là một trong những giải thưởng quốc tế hàng đầu ghi nhận thành tích thể thao trong các bộ môn Olympic, Paralympic và chuyên nghiệp.

HUY KHÔI