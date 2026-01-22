Sự hài hòa tại Lễ khai mạc Olympic Milano Cortina

Khi 2 ngọn đuốc Olympic kết nối 2 thành phố chủ nhà tại trung tâm Thế vận hội, ngọn lửa của chúng cùng bùng cháy, Lễ khai mạc vào ngày 6-2 sẽ đóng vai trò là một lực lượng thống nhất và truyền tải “những thông điệp tích cực, chứ không phải những thông điệp chia rẽ”, Giám đốc sáng tạo của buổi lễ Marco Balich chia sẻ.

Olympic Milano Cortina 2026 đang đếm ngược cho đến ngày khai mạc 6-2.

Đầu tháng này, Balich đã lưu ý về sự phức tạp của buổi lễ, với gấp đôi sự long trọng và nghi thức thường lệ, diễn ra đồng thời: 2 ngọn đuốc được thắp sáng, 2 lá cờ Italy được trao, trong khi quốc ca Olympic được vang lên ở cả Milan và Cortina d'Ampezzo. Đoàn đại biểu Italy sẽ có 4 người cầm cờ, mỗi địa điểm một cặp. “Đây sẽ là sự kiện tốn kém nhất thế giới, tôn vinh bản sắc của một quốc gia: đó là sự kiện mà Italy thể hiện mình với thế giới và giới thiệu hình ảnh của mình, một nước Italy mới hướng tới tương lai, với những nhân vật trẻ tuổi, các vận động viên là trung tâm, và thể thao như một nền tảng cho hòa bình cho tất cả mọi người”, ông nhấn mạnh.

Buổi lễ trước tiên sẽ tôn vinh vẻ đẹp của nước Italy, với giọng nam cao Andrea Bocelli và ngôi sao nhạc pop người Mỹ Mariah Carey hát bằng tiếng Italy. Nữ diễn viên đoạt giải Quả cầu vàng Laura Pausini và ngôi sao được đề cử giải Emmy Sabrina Impacciatore cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện được mong đợi này…

Khi ngọn đuốc Olympic thực hiện hành trình xuyên suốt đất nước Italy và hướng tới Lễ khai mạc hoành tráng, thiết kế cho các đài lửa đã được tiết lộ vào thứ Ba, một sự tri ân dành cho nghệ sĩ, nhà khoa học và nhà phát minh người Italy, Leonardo da Vinci. Lấy cảm hứng từ những nút thắt của ông, những đường đan xen hình học tượng trưng cho sự hài hòa giữa thiên nhiên và sự khéo léo của con người. “Lần đầu tiên, ngọn lửa Olympic sẽ mở và đóng, tạo nên một cảnh tượng lấy cảm hứng từ trải nghiệm Cây Sự Sống tại Triển lãm Thế giới”, Balich tiết lộ.

Ngoài ra, vị này nhấn mạnh rằng ngọn lửa Olympic sẽ không được thắp sáng trong sân vận động, mà tại Arco della Pace, một địa danh mang tính biểu tượng ở Milan nhìn ra Lâu đài Sforza. Một màn trình diễn sẽ được tổ chức hàng ngày cho du khách cho đến khi Thế vận hội 2026 kết thúc.

HUY KHÔI