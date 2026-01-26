Tại ASEAN Para Games 13 (từ ngày 20 đến 26-1 tại Thái Lan), các vận động viên (VĐV) người khuyết tật Việt Nam một lần nữa khẳng định sức mạnh tinh thần phi thường, như những “chiến binh” bền bỉ biến giới hạn thành động lực, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Trong số đó, tay vợt Phạm Thế Tiến lập dấu mốc lịch sử cho bóng bàn người khuyết tật Việt Nam. Sau hơn một thập niên chờ đợi, anh giành HCB nội dung đơn nam hạng thương tật TT9, phá vỡ “bức tường” tưởng chừng không thể vượt qua của Thái Lan và Indonesia tại đấu trường ASEAN Para Games.

Phạm Thế Tiến giành HCB bóng bàn hạng TT9 (ẢNH: Thái Dương)

Hành trình tiến vào trận chung kết của Thế Tiến là câu chuyện về bản lĩnh và ý chí kiên cường. Sau khi vượt qua đối thủ Indonesia với tỷ số 3-1 ở bán kết đơn nam hạng thương tật TT9, nam VĐV Việt Nam lọt tiếp vào trận chung kết và đối đầu cùng Kusnanto, một tay vợt rất mạnh khác của Indonesia. Dù không giành được HCV, nhưng HCB ấy được đánh giá “quý như vàng”, bởi nó khẳng định vị thế mới của bóng bàn Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Nếu Thế Tiến là biểu tượng của sự kiên trì, thì lực sĩ Lê Văn Công lại là minh chứng cho sức mạnh của đam mê và kỷ luật. Ở tuổi 42, khi nhiều người đã nghĩ đến việc dừng lại, anh vẫn bước lên sàn đấu, nâng mức tạ 178kg để giành HCV hạng cân 49kg tại ASEAN Para Games 13. Điều đáng nói là Lê Văn Công bảo vệ thành công tấm HCV ở hạng cân này khi thành tích của anh hơn đến 10kg so với thông số 168kg đạt được tại ASEAN Para Games 12 năm 2023 ở Campuchia.

Trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam, kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa đã trở thành một biểu tượng của sự bền bỉ khi thường là người mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại các kỳ ASEAN Para Games. Từ một bệnh nhi ung thư cột sống khiến đôi chân teo lại và gần như bị liệt khi mới 6 tuổi, anh đã vươn lên trở thành “kình ngư thép” của châu lục.

Tại ASEAN Para Games 13, Anh Khoa tiếp tục mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S8, nối dài bộ sưu tập thành tích trong 9 kỳ đại hội khu vực. Không chỉ thi đấu, hơn 10 năm qua, anh còn làm huấn luyện viên cho các trẻ em khuyết tật, gieo niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Những câu chuyện của Thế Tiến, Văn Công, Anh Khoa hay những VĐV người khuyết tật khác, không chỉ là chiến thắng trên đường đua, mà còn là chiến thắng của ý chí trước số phận.

NGUYỄN ANH