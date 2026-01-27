Thể thao Việt Nam dự kiến tranh tài ở 11 môn tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Thời điểm đăng ký danh sách số lượng HLV, VĐV của các quốc gia đối với Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã được công bố.

Bóng ném Việt Nam dự kiến sẽ góp mặt Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: PICHOOF

Các quốc gia đã đăng ký sơ bộ thành phần thi đấu Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 được tổ chức vào tháng 4 ở thành phố Tam Á (Trung Quốc).

Theo tìm hiểu, thể thao Việt Nam đã đăng ký và dự kiến tham dự 11 môn thể thao trong kỳ tranh tài năm nay.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 tổ chức 14 môn (15 môn, phân môn) với tổng 63 nội dung tranh tài. Các môn, phân môn được tổ chức gồm thể thao dưới nước (bơi mặt nước mở - 3 nội dung; bóng nước – 2 nội dung), bóng rổ (3x3, 2 nội dung), điền kinh bãi biển (10), đua thuyền truyền thống (6), bóng đá bãi biển (2), bóng ném bãi biển (2), jujitsu (6), kabaddi (2), sailing (8), leo núi thể thao (4), teqball (3), triathlon (aquathlon, 3), bóng chuyền bãi biển (2), vật bãi biển (8).

Một số môn mà chúng ta dự kiến không tham dự như bóng nước, bóng đá bãi biển, leo núi thể thao, kabaddi...

Theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, thời điểm đăng ký cuối cùng danh sách chính thức sẽ là ngày 10-2.

Đại hội từng dự kiến diễn ra năm 2020 nhưng bị hoãn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Lần này, các môn thi đấu sẽ diễn ra tại thành phố Tam Á (Trung Quốc) từ ngày 22 tới 30-4. OCA dự kiến Đại hội thu hút các đoàn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc đã thông báo sẽ có 5.000 tình nguyện viên được tham gia hỗ trợ các công tác trong quá trình chương trình thi đấu diễn ra.

MINH CHIẾN