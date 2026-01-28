Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt nhập tịch các ngôi sao điền kinh

Nữ cựu kỷ lục gia marathon thế giới, Brigid Kosgei đã đổi quốc tịch Kenya sang Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 4 chân chạy đồng hương khác, và họ đã sẵn sàng mang về vinh quang trong cho đất nước mới của mình tại Thế vận hội Los Angeles 2028

Nữ cựu kỷ lục gia marathon thế giới Brigid Kosgei đổi quốc tịch Kenya sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Hiến chương Olympic, các vận động viên phải chờ 3 năm kể từ lần cuối cùng họ thi đấu cho một quốc gia trước khi đại diện cho một quốc gia khác, trừ khi các cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy miễn trừ đặc biệt. “Vâng, đúng vậy, tôi đã đổi quốc tịch sang Thổ Nhĩ Kỳ”, Kosgei, 31 tuổi, cho biết tuần trước với hãng thông tấn AFP. “Đó là quyết định của tôi, và tôi rất vui khi được thi đấu dưới lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ tại Los Angeles sau khi quá trình chuyển đổi quốc tịch hoàn tất”, cựu kỷ lục gia thế giới, người nắm giữ kỷ lục từ năm 2019 đến 2023 với thời gian 2:14:04, cho biết thêm.

Kosgei từng kế nhiệm Paula Radcliffe của Anh, người đã thống trị cự ly này trong 16 năm. Kỷ lục thế giới hiện tại ở nội dung marathon thuộc về vận động viên 26 tuổi người Ethiopia, Tigist Assefa - người đã phá kỷ lục của Kosgei tại giải Berlin Marathon năm 2023 với thời gian 2:11:53. Quá trình chuyển đổi quốc tịch của Kosgei bắt đầu từ năm 2024. Cùng với Kosgei, còn có 4 vận động viên khác cũng sẽ chuyển đổi, bao gồm cả đồng đội chạy marathon và người từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội Paris, Ronald Kwemoi. Catherine Amanang'ole, Brian Kibor và Nelvin Jepkemboi là những cái tên còn lại chù cho đến nay, họ chỉ đạt được những kết quả khiêm tốn.

Trong nhiều trường hợp, việc thiếu suất tham dự Olympic đã đẩy các vận động viên này tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Kenya, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về điền kinh, không thể đáp ứng đủ số lượng vận động viên ưu tú của mình khi chỉ có tối đa 3 suất mỗi nội dung. Khi đưa ra quyết định này, các cận động viên cũng đang tìm kiếm nhiều cơ hội thể thao hơn, cơ hội tốt hơn để giành vé tham dự Thế vận hội và trong nhiều trường hợp, điều kiện tài chính tốt hơn. Một số quốc gia cũng mang lại triển vọng thuận lợi hơn để phát triển sự nghiệp của họ.

Kosgei cho biết rất vui khi được thi đấu dưới lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ tại Los Angeles 2028.

Các quan chức điền kinh Kenya đã chấp nhận một trong những vận động viên marathon thành công nhất những năm gần đây rời khỏi đội tuyển quốc gia. “Đây là quyết định cá nhân, và những vận động viên này đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi được chấp nhận. Đây là một thế giới tự do miễn là các quy tắc được tôn trọng”, Barnaba Korir, một thành viên của Ủy ban điều hành Liên đoàn Điền kinh Kenya, nói với AFP. Quan chức này chỉ ra số lượng vận động viên ở Kenya và sự bất khả thi trong việc “đáp ứng nhu cầu của tất cả họ”.

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận một số trường hợp nhập tịch khác, bao gồm các vận động viên người Jamaica như Roje Stona (vô địch ném đĩa Olympic), Rajindra Campbell (huy chương đồng ném tạ tại Paris 2024), Jaydon Hibbert (một tài năng triển vọng ở nội dung nhảy 3 bước) và Wayne Pinnock (huy chương bạc Olympic ở nội dung nhảy xa). Tất cả các vận động viên này đều bắt đầu quá trình chuyển đổi từ rất sớm để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại LA28.

HUY KHÔI