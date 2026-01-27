Thế vận hội Milano Cortina may mắn với thời tiết lạnh

Chủ tịch Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế Johan Eliasch cho rằng thời tiết lạnh đã giúp tiết kiệm tuyết nhân tạo.

Tự tin và chắc chắn, Johan Eliasch đã trả lời các câu hỏi từ hãng thông tấn AFP về những lo ngại về việc thiếu tuyết tại một số địa điểm tổ chức Thế vận hội Mùa đông sắp tới, bắt đầu vào ngày 6-2. “Việc sản xuất tuyết đã có thể bắt đầu và đã đáp ứng tất cả các mục tiêu”, ông nhấn mạnh. Quan chức này cũng cho biết rằng ông đã đích thân kiểm tra Livigno, địa điểm dự kiến ​​​​sẽ tổ chức các sự kiện trượt ván và trượt tuyết tự do, và gửi một thông điệp tin tưởng. “Tôi đã đến thăm Livigno và chắc chắn là họ có đủ tuyết, đó là điều quan trọng nhất vào lúc này”.

Đối với nhà lãnh đạo này, những lo ngại giờ đây đã thuộc về quá khứ bởi vì người Italy, theo lời ông, “là những nhà vô địch thế giới trong việc hoàn thiện mọi thứ vào phút chót”. Vị quan chức này cũng thừa nhận rằng những ngày gần đây đã có “một chút may mắn” với sự xuất hiện của “không khí lạnh” như một yếu tố then chốt đảm bảo việc sản xuất tuyết và điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện.

Công tác chuẩn bị Thế vận hội mùa đông Milano Cortina sẽ được hoàn tất vào phút cuối.

Phần kết luận của ông, sau khi xua tan những nghi ngờ và truyền tải sự tự tin, rất lạc quan và thể hiện rõ ràng ý định. Ông khuyến khích cả công chúng và các vận động viên tận hưởng sự kiện này: “Đây sẽ là một lễ hội thể thao thực sự phi thường kéo dài 16 ngày, thu hút toàn thế giới, giới thiệu các môn thể thao của chúng ta và thu hút thêm người hâm mộ mới đến với phong trào Olympic và môn thể thao của chúng ta. Nó sẽ thật tuyệt vời!”.

Mặc dù các kỳ Thế vận hội mùa đông trong tương lai sẽ luôn là chủ đề tranh luận vì biến đổi khí hậu, nhưng Milano Cortina hiện dường như đã sẵn sàng diễn ra. Thế vận hội mùa đông 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6-2. Milano Cortina sẽ là Thế vận hội Mùa đông lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử sự kiện này, không chỉ về số lượng người tham gia - với dự kiến ​​2.900 vận động viên đến từ hơn 90 Ủy ban Olympic quốc gia sẽ tranh tài ở 16 nội dung - mà còn về mặt địa lý khi 116 sự kiện diễn ra tại các địa điểm thi đấu trải rộng trên một khu vực rộng hơn 22.000 km², trải dài trên khắp các vùng núi cao và đô thị mang tính biểu tượng nhất của Italy.

HUY KHÔI