Tyson Fury tái xuất lần thứ 5, sẽ đối đầu với Arslanbek Makhmudov

Câu chuyện “trường kỳ” về Vua Digan Tyson Fury vẫn chưa khép lại. Sau khi giải nghệ lần thứ 5 với trận thua thứ 2 liên tiếp trước Oleksandr Usyk, rồi thì Gã khổng lồ người Anh lại ra quyết định tái xuất... lần thứ 5, anh sẽ đối đầu Arslanbek Makhmudov vào ngày 11-4-2026 tới đây!

Fury sẽ đấu Makhmudov vào tháng 4

Trận Fusy vs Makhmudov (thành tích 21-2, với 19 KO), là một sự kiện cực kỳ đáng chú ý của Ring Magazine, sẽ được phát sóng trực tiếp độc quyền ở trên Netflix, tiếp nối thành công của nền tảng này khi phát sóng trận Jake Paul vs Anthony Joshua hồi tháng 12 của năm ngoái.

Với Fury (thành tích 34-2-1, với 24 KO), đây sẽ là trận thượng đài đầu tiên sau 13 tháng trời, kể từ khi anh bị “Minh chủ người Ukraine” đánh bại lần thứ 2 liên tiếp và giải nghệ lần thứ... 5 vì nghe lời nói đau lòng từ vợ. Anh cũng mất Ngôi số 1 của The Ring vào tay Fabio Wardley.

Mặc dù trong thời gian gần đây, Fury đã úp mở về một cuộc “Đại chiến nước Anh” cùng với đàn em đồng hương Wardley (đang giữ đai WBO hạng nặng cũ của Usyk), tay đấm khổng lồ 37 tuổi vẫn phải tìm cách chứng minh cho những người chỉ trích thấy rằng anh vẫn còn rất nhiều sức lực sau một loạt các trận đấu khắc nghiệt với Deontay Wilder, với Usyk

Võ sĩ người Nga gốc Canada - anh Makhmudov là đối thủ hiện tại thích hợp với Fury “không biết còn giận dữ hay không”. Makhmudov hiện đang phục hồi tốt sau trận thua KO hiệp 8 trước Guido Vianello năm 2024, và có một năm 2025 đáng chú ý với những chiến thắng trái ngược trước Ricardo Brown và cả Dave Allen chỉ cách nhau 4 tháng.

Màn quay trở lại của Fury đã được mong chờ từ rất lâu, và khi mà “Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh, chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia và Chủ tịch của Liên đoàn Quyền Anh Saudi Arabia - nhân vật “quyền lực đương thời” của quyền Anh chuyên nghiệp, ra thông báo về trận đấu này, mọi thứ như bùng nổ với cả thế giới.

Võ sĩ khổng lồ cao 2 mét 06 tỏ ra phấn khích và cảm động, dù anh vẫn chỉ cho biết một cách khá là ngắn gọn: “Tôi rất hào hứng khi sẽ được quay trở lại với quyền Anh chuyên nghiệp. Trái tim của tôi vẫn luôn luôn hướng về, và sẽ mãi mãi hướng về, với môn đấu quyền Anh”.

Dù đã hết thời, cùng với Anthony Joshua, sau khi bị Usyk “dày vò và hủy hoại” sau cả 2 trận đấu, Fury vẫn là một tên tuổi lớn thu hút sự chú ý to lớn của giới mộ điệu quyền Anh. Và rõ ràng, cho đến khi nào trận Fury vs AJ vẫn chưa diễn ra, độ “hot” của họ vẫn mãi ở đó.

Đ.Hg.