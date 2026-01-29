TPHCM sẵn sàng cơ sở vật chất cho Đại hội thể thao toàn quốc lần X

Ngày 29-1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khảo sát thực tế về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần tại sân vận động Thống Nhất, sân vận động Hoa Lư.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình thông tin, TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện hạ tầng trọng điểm để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần X năm 2026. Trong đó, sân vận động Thống Nhất đang được xem là địa điểm tiềm năng để tổ chức lễ khai mạc và bế mạc của kỳ đại hội.

Đoàn khảo sát của HĐND TPHCM tại sân vận động Thống Nhất

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất có tổng mức đầu tư 319,887 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 3-2026, đến tháng 9-2026 sẽ hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa khán đài A, C, D cùng sân cỏ và đường chạy. Riêng khán đài B dự kiến được hoàn thành vào tháng 12-2026.

Đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cam kết sẽ hoàn thành sớm hạng mục khán đài B trong tháng 11-2026, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ 40 trên tổng số 48 môn thi đấu mà TPHCM đăng cai.

Bên cạnh dự án tại sân Thống Nhất, việc chuẩn bị tại sân vận động Hoa Lư cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Dự án cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư với tổng mức đầu tư hơn 93,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công đã hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào cuối năm 2025.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Công trình đã được nghiệm thu đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và chất lượng xây dựng, sẵn sàng đi vào phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Ngoài ra, TPHCM còn có hai dự án là xây mới trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao, với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án này đã thực hiện từ năm 2023 và sẽ hoàn thành công trình trong tháng 10-2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ hiện đạt tiến độ thi công khoảng 75% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thiện vào tháng 5-2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ được thực hiện từ nguồn vốn đầu tư công, với gần 230 tỷ đồng đang thi công, đạt khoản 80% khối lượng; dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2026.

Dự án cải tạo, sửa chữa CLB bơi lặn Phú Thọ dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026.

Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, TPHCM đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM khu vực 3, kết hợp nâng cấp sân vận động Lam Sơn; dự án xây dựng nhà thi đấu bi sắt (Petanque) và các hạng mục phụ trợ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương. Dự kiến tại đại hội này, thành phố ứng dụng công nghệ VAR trong tất cả các môn thi đấu, truyền hình trực tiếp, livestream trên các nền tảng xã hội. Ông Nguyễn Nam Nhân đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng phối hợp để tổ chức kỳ đại hội fairplay, các công trình, cơ sở vật chất đáp ứng mong đợi.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình, cho biết, các cơ quan liên quan đang “chạy nước rút” để hoàn thành các công trình, dự án, cơ sở vật chất, đảm bảo thời gian, tiến độ cho kỳ đại hội tới.

Thành phố đầu tư hơn 93,7 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư



Do đó, các sở, ngành cần tăng tốc các đầu việc còn lại, tạo điều kiện để các đơn vị đảm bảo tiến độ. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao để đưa các dự án về đích đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Sở VH-TT TPHCM cần quan tâm, chăm lo, đảm bảo mức sống cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời phải có sự tính toán đến các dịch vụ tiện ích, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện về sân, bãi giữ xe. UBND TPHCM cần đôn đốc phường Diên Hồng sớm bàn giao khu đất đối diện sân Thống Nhất để thực hiện các dịch vụ tiện ích phục vụ cho đại hội.

THU HƯỜNG