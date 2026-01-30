Công an TPHCM ra mắt Câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp

Hoạt động ra mắt CLB xe đạp được triển khai trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng Cảnh sát giao thông, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21-2-1946 – 21-2-2026).

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM tham quan tại buổi lễ. Ảnh: MINH HÒA

CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TPHCM được kế thừa truyền thống của Đội xe đạp Công an TPHCM, hình thành từ năm 1979 - đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của ngành Công an.

Việc thành lập CLB xe đạp mang ý nghĩa khôi phục một biểu tượng thể thao giàu truyền thống; góp phần nâng cao thể lực, ý chí, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, lan tỏa lối sống lành mạnh; xây dựng văn hóa giao thông và hình ảnh giao thông xanh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Theo phân công của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM là đơn vị trực tiếp duy trì, tổ chức và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ xe đạp chuyên nghiệp Công an TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Phòng PC08 và sự phối hợp, đồng hành trách nhiệm của các đơn vị trong và ngoài lực lượng; đặc biệt là các cơ quan quản lý, huấn luyện thể thao đã tích cực hỗ trợ trong quá trình tham mưu, chuẩn bị và tổ chức hoạt động của CLB.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: MINH HÒA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC08 cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn ban đầu, song với tinh thần chủ động, cầu thị, đơn vị đã từng bước xây dựng lộ trình triển khai phù hợp. Trong đó, tập trung nghiên cứu các mô hình tổ chức thể thao chuyên nghiệp hiệu quả; đồng thời chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM về định hướng tổ chức, phương thức hoạt động của CLB.

Đại tá Trần Trung Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MINH HÒA

Cùng với đó, Phòng PC08 tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn, các cơ quan quản lý thể thao để từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, quy trình huấn luyện và tuyển chọn vận động viên, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế... Qua đó, từng bước đưa CLB xe đạp chuyên nghiệp Công an TPHCM đi vào hoạt động nền nếp, ổn định, đúng định hướng của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Nhấn nút xuất phát đội hình xe đạp. Ảnh: MINH HÒA



Phòng PC08 phát lệnh xuất quân. Ảnh: MINH HÒA

THU HOÀI