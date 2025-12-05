Đội Cụm thi đua 3 vô địch Giải bóng đá lực lượng Công an TPHCM

Chiều 5-12, tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM, diễn ra trận chung kết Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TPHCM năm 2025, giữa hai đội Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 3.

Trận đấu thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến cổ vũ. Hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng kịch tính, đẹp mắt. Kết thúc trận đấu, đội Cụm thi đua 3 giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội Cụm thi đua 3

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho đội Cụm thi đua 3; giải Nhì đội Cụm thi đua 1.

Trước đó, chiều 4-12, Ban tổ chức đã trao giải đồng hạng ba cho đội Cụm thi đua 16 và Cụm thi đua 21.

Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TPHCM năm 2025 quy tụ 30 đội bóng đến từ các đơn vị và các cụm thi đua trực thuộc Công an TPHCM. Đây là mùa giải có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội Cụm thi đua 1

Sau gần 3 tuần tranh tài sôi nổi, giải đấu đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn và tinh thần thể thao đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

VĂN ANH