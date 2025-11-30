Đội bóng Đại học Huế giành ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025

Giải đấu mang lại nhiều cảm xúc cho đông đảo người hâm mộ, sinh viên cả nước và ngôi vô địch được xác định sau trận chung kết kịch tính.

Đội bóng Đại học Huế đã lên ngôi vô địch xứng đáng ở giải đấu năm nay. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Trận chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 diễn ra trên sân vận động trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chứng kiến cuộc so tài giữa đội bóng Đại học Huế và trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Sau 2 hiệp thi đấu chính thức, cầu thủ 2 bên giữ tỷ số hòa 1-1. Kết quả buộc 2 đội bóng phải thi đấu lượt đá luân lưu 11m để xác định thành tích cuối cùng.

Tại lượt thi đấu luân lưu 11m, lần lượt các thủ thành Xuân Khánh (Đại học Huế) và Tuấn Đức (trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) đều có những tình huống cản phá xuất sắc. Tuy nhiên, đội Đại học Huế vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình để vượt lên giành chiến thắng cuối cùng 8-7 trong lượt sút luân lưu.

Kết thúc giải đấu, đội Đại học Huế giành ngôi vô địch. Á quân là đội trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Các đội trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhận vị trí đồng hạng 3.

Năm nay, giải đấu diễn ra vòng loại tại 5 địa điểm trên toàn quốc với các trận đấu của 69 đội bóng từ ngày 12-10 tới 6-11. 16 đội xuất sắc nhất đã góp mặt vòng chung kết được tổ chức tại sân vận động trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ ngày 18-11 tới 29-11. Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và các đơn vị đã tổ chức giải đấu với tổng thưởng lên tới 210 triệu đồng.

Tại giải, cầu thủ Hồ Duy Tân (Đại học Huế) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất còn vua phá lưới là Vũ Việt Hoàng (trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội), thủ môn xuất sắc nhất là Hoàng Xuân Khánh (Đại học Huế). Đội phong cách là Đại học Bách Khoa Hà Nội. HLV xuất sắc là Trịnh Xuân Hồng (Đại học Huế). Hành động fair-play là Ngô Công Tuấn (trường Đại học Nông lâm TPHCM).

MINH CHIẾN