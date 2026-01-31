Thể thao Việt Nam đặt niềm tin vào lực lượng VĐV trẻ tài năng

Lãnh đạo ngành thể thao nhìn nhận lúc này, chúng ta đang có lứa VĐV trẻ ở nhiều môn thể thao đạt được trình độ tốt đủ và nhiều cơ hội thành công về thành tích.

Nguyễn Đình Bắc là đại diện VĐV trẻ có chuyên môn tốt của thể thao nước nhà lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Đình Bắc được chú ý

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang được đánh giá là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở lứa chuyên môn của mình. “Chúng tôi tin rằng với năng lực và khả năng thi đấu hiện tại, Đình Bắc có đủ các cơ hội để tiếp tục phát triển ở tương lai. Cầu thủ có thể hình, thể lực cũng như thể hiện khát khao giành thành tích trong mọi giải đấu”, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng chia sẻ. Cùng quan điểm đó, khi vinh danh Đình Bắc chiến thắng hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất Cúp Chiến thắng 2025 vào tối ngày 29-1, ông Hoàng Quốc Vinh (Trưởng phòng thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT Việt Nam) nhìn nhận: “VĐV trẻ luôn là lực lượng chúng ta phát triển trong đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao. Đình Bắc hay các cầu thủ bóng đá ở lứa tuổi U22 hiện tại đang làm tốt những yêu cầu đề ra. Việc chúng ta có nhiều đội tuyển bóng đá các cấp độ trẻ góp mặt tại nhiều giải châu Á đã phản ánh lực lượng trẻ rất triển vọng phát triển”.

Đình Bắc đang ở giai đoạn thành công nhất của sự nghiệp. Tính riêng năm 2025, cá nhân cầu thủ này đạt giải thưởng Quả bóng Bạc và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc do Báo SGGP trao tặng. Đình Bắc cũng giành HCV tại SEA Games 33-2025, đạt danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á 2026, cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025…

Đình Bắc là VĐV trẻ xuất sắc nhất Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Chia sẻ về các danh hiệu, chân sút trẻ khiêm tốn bày tỏ: “Tôi vẫn còn học hỏi rất nhiều. Những kết quả mà tôi có được là nỗ lực của bản thân nhưng cũng từ kết quả thi đấu của 1 tập thể. Tôi không bao giờ cho phép mình sớm hài lòng những kết quả đã có mà phải nỗ lực hơn nữa”.

Năm nay, Đình Bắc mới bước vào tuổi 22. Sự nghiệp phía trước của cầu thủ người gốc Nghệ An này vẫn còn rất dài để có thêm những cơ hội phát triển cho mình. Không loại trừ, Đình Bắc sẽ tiếp tục được trao cơ hội tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản.

Tin vào nhiều gương mặt triển vọng

Thể thao Việt Nam đã chứng kiến những kết quả khẳng định được chuyên môn của nhiều VĐV trẻ trong năm qua. Đặc biệt, những thành tích được ghi nhận từ thực tiễn thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Từ đó, nhiều VĐV trẻ như Bùi Kim Anh, Dương Thị Thảo, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng), Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Quang Thuấn (bơi), K’Dương (cử tạ), Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Duy (đua thuyền), Trần Hoàng Khôi (bowling), Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An, Nguyễn Tuấn Anh (golf)… bứt phá mạnh mẽ. Họ đã khẳng định bằng thông số thành tích và kết quả huy chương theo thực tế thi đấu.

Tài năng trẻ Tạ Ngọc Tưởng của điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy (nguyên phụ trách bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT) từng phân tích: “VĐV trẻ của điền kinh Việt Nam đang có nhiều gương mặt rất tốt. Tôi thấy thông số thành tích của họ có thể phát triển lâu dài tương lai. Việc phát triển sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố mà đặc biệt là đầu tư đúng cách. Chúng ta có điều kiện cần là phát hiện được VĐV trẻ trình độ. Điều kiện đủ sẽ là làm sao giữ vững và phát triển tốt hơn cho họ”.

Thể thao Việt Nam từng chứng kiến không ít trường hợp VĐV trẻ được phát hiện với dự báo tiến xa chuyên môn. Tuy vậy trải qua quá trình đào tạo huấn luyện và thi đấu, nhiều người đã chững lại về chuyên môn, không thể phát triển xa. Đó là những bài học mà nhà quản lý đã phải rút kinh nghiệm.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam thực hiện tập huấn song hành lực lượng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tại nhiều môn thể thao. Các gương mặt trẻ là sự chuẩn bị cho tương lai. Do vậy, họ được tập luyện đúng quy trình và theo lộ trình phát triển phù hợp. “VĐV trẻ như cây non đang trưởng thành. Việc huấn luyện cơ bản bước đầu chính là nền tảng giúp các em VĐV tốt ở tương lai. Điều này phải kết hợp khoa học, giáo trình tập luyện bài bản chứ không chỉ sử dụng đơn thuần kinh nghiệm”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ thêm.

MINH CHIẾN