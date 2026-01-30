Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tiếp nhận trang thiết bị tập luyện mới

Trong không khí hứng khởi đầu năm, Trung tâm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) ghi dấu thêm một cột mốc quan trọng với việc nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện từ nguồn lực xã hội hoá.

Các đại biểu tham quan trang thiết bị tại phòng tập luyện mới tại Trung tâm HLTTQG. Ảnh: QUỲNH MAI

Ngày 30-1, Trung tâm HLTTQG đã tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị tập luyện của công ty TNHH quốc tế Attivo - Tập đoàn Ziva, khánh thành phòng tập luyện mới tại cơ sở TPHCM. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng huấn luyện của trung tâm, nơi được xem là “đại bản doanh” của các đội tuyển quốc gia phía Nam.

Năm 2025, Trung tâm HLTTQG đã tiếp nhận hơn 1.476 huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) thuộc 86 đội tuyển và đội trẻ. Bước sang năm 2026, trung tâm tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững: kết hợp nguồn lực Nhà nước với hợp tác xã hội hóa, nhằm tạo nên những bước chuyển mạnh mẽ về cơ sở vật chất và chất lượng huấn luyện.

Đại biểu, khách mời và đội tuyển cử tạ quốc gia tại phòng tập mới. Ảnh: QUỲNH MAI

Phòng tập thể lực – cử tạ tại khu Nhà tập luyện B2 (cơ sở TPHCM) được nâng cấp toàn diện, trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng đạt chuẩn quốc tế. Nhờ sự hỗ trợ từ Attivo – Ziva, VĐV Việt Nam giờ đây có thể rèn luyện trong môi trường tương đương các trung tâm hàng đầu trên thế giới, ngay tại trong nước.

Theo ông Phạm Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm HLTTQG, phòng tập mới sẽ tạo điều kiện tối ưu cho VĐV phát triển sức mạnh, tăng hiệu suất tập luyện và phục hồi. Với thể thao đỉnh cao, cơ sở vật chất không chỉ là nền tảng, mà còn là yếu tố trực tiếp quyết định thành tích. Việc sở hữu một khu tập luyện đạt chuẩn Olympic mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình chinh phục các mục tiêu lớn trên đấu trường quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp nhận trang thiết bị (Ảnh: Quỳnh Mai)

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh tham quan trang thiết bị

DŨNG PHƯƠNG