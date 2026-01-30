Ông Nguyễn Văn Hiếu là Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TPHCM

Liên đoàn Taekwondo TPHCM đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (2026-2031). Trong đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (trái) nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội Liên đoàn Taekwondo TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031) đã diễn ra ngày 30-1 (tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, phường Tân Hưng), không chỉ là yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: THANH TÙNG

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2023-2025 đã được điểm lại. Thời gian qua, liên đoàn ghi nhận sự phát triển ổn định về quy mô nhân sự và sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh về số lượng võ sinh tham dự các kỳ thi thăng cấp, đẳng, ghi nhận kỷ lục gần 3.000 người tham dự vào đợt 2-2025 tại khu vực 1 (TPHCM trước đây).

Tại khu vực 2 (Bình Dương trước đây), duy trì hệ thống 50 CLB trong các năm 2023 - 2024 với số lượng võ sinh tập luyện thường xuyên đạt gần 4.000 người. Trong khi tại khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), hoạt động phong trào diễn ra sôi nổi với hơn 9.800 lượt võ sinh thi thăng cấp đai vào năm 2024.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số các hoạt động quản lý, điều hành chuyên môn được đã được liên đoàn triển khai đến các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Công tác thi thăng cấp, đẳng ngày càng chuyên nghiệp với quy mô tăng dần.

Ban chấp hành liên đoàn ra mắt

Cũng tại sự kiện, 27 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031) đã ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Huy giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký liên đoàn.

Tại đại hội, Liên đoàn Taekwondo TPHCM cũng đã đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới 2026-2031, nhấn mạnh việc tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội hoá, theo xu hướng hội nhập với phong trào taekwondo thế giới, đồng thời tổ chức chuyên nghiệp hoá các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Liên đoàn đã đặt ra các chỉ tiêu: chuyển đổi số (100% - ước tính khoảng 70.000 - 100.000 võ sinh tập luyện thường xuyên tại TPHCM được cấp mã định danh Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, tích hợp vào hệ thống dữ liệu taekwondo quốc gia; thành tích cao (đóng góp 40% nhân sự cho đội tuyển quốc gia, phấn đấu có VĐV đạt huy chương tại Asiad 2026 và giành vé chính thức tham dự Olympic 2028); đào tạo (100% HLV đứng lớp có chứng chỉ sư phạm và chứng nhận cập nhật chuyên môn, luật thi đấu mới hàng năm; tài chính (tăng nguồn thu từ xã hội hóa đạt mức 70-80% tổng kinh phí hoạt động vào năm 2030).

NGUYỄN ANH