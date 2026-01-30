Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Năm 2025 ghi dấu hành trình chuyển mình mạnh mẽ, vượt thử thách của tập thể cán bộ, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG), với nhiều cơ hội lớn và thành tích làm rạng danh thể thao Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao hoa và bằng khen chúc mừng Trung tâm HLTTQG. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 30-1, Lễ tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 đã được Trung tâm HLTTQG tổ chức long trọng. Tham dự sự kiện có sự hiện diện của: Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh; Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành; Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú...

Là nơi “đóng quân” của các đội tuyển quốc gia tại khu vực phía Nam, Trung tâm HLTTQG đã trở thành mái nhà thứ hai của hàng ngàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) ngày đêm miệt mài tập luyện. Trong năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.000 HLV và VĐV, thuộc 86 đội tuyển và đội trẻ. Thành quả đạt được vô cùng ấn tượng: 855 HCV, 725 HCB và 757 HCĐ từ các đấu trường trong nước và quốc tế.

Các đội tuyển tập huấn tại Trung tâm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc Trung tâm HLTTQG, năm 2025 còn là thời điểm Trung tâm HLTTQG đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển, khi từng bước cụ thể hóa chủ trương sáp nhập mà Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam đề ra, sáp nhập Trung tâm HLTTQG Cần Thơ vào Trung tâm HLTTQG TPHCM. Trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức vừa phải duy trì chuyên môn, Trung tâm đã khéo léo sắp xếp bộ máy, tinh gọn đội ngũ, rà soát quy chế nội bộ nhằm bảo đảm sự thông suốt, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành. Đây chính là nền tảng vững chắc để Trung tâm bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh những thành tích thi đấu, Trung tâm còn ghi dấu ấn trong công tác quản lý và huấn luyện, nổi bật là việc lập kế hoạch sớm, tập trung cho mục tiêu trọng điểm SEA Games 33 giúp các đội tuyển chủ động hơn trong chuẩn bị chuyên môn. Quy trình quản lý đội tuyển được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp hóa, mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị khác như Hải Phòng, TPHCM, Vĩnh Long, An Giang, Quân khu 9… Những nỗ lực ứng dụng công nghệ vào huấn luyện, giám định thể thao, quản lý dữ liệu vận động viên cũng góp phần tạo môi trường tập luyện khoa học và hiệu quả hơn.

Bước sang năm 2026, một năm bản lề với nhiều mục tiêu quan trọng, đặc biệt là chuẩn bị lực lượng cho Asiad 20, Trung tâm HLTTQG được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo. Nhiệm vụ đặt ra là chuyển mạnh từ giai đoạn “ổn định sau sáp nhập” sang “phát triển đồng bộ và bền vững”: nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới phương pháp, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, quản lý chặt chẽ HLV và VĐV, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc nhằm tạo động lực cho viên chức và người lao động.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong các công tác: huấn luyện, tập huấn, dinh dưỡng, nơi lưu trú, giáo dục văn hóa, y học thể thao...Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Minh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho Trung tâm trong năm 2026: xác định rõ định hướng phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới, từng bước trở thành đơn vị tiên phong trong việc chuẩn hóa quy trình huấn luyện đội tuyển quốc gia; chuyển mạnh từ quản lý theo quy mô sang quản lý theo chất lượng tập huấn; nâng cao chất lượng bảo đảm khoa học – công nghệ và y học thể thao phục vụ huấn luyện; nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ quản lý thông qua môi trường tập huấn chuyên nghiệp; chăm lo con người một cách bền vững, toàn diện.

Các HLV, VĐV đạt HCV SEA Games 33 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, 54 HLV, VĐV đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích HCV SEA Games 33. Ngoài ra, 73 HLV, VĐV đã nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL. Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025 đã được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục TDTT. Đồng thời, Trung tâm HLTTQG cũng đã trao tặng giấy khen cho các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tập luyện và thi đấu trong năm qua.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết (Ảnh: Dũng Phương)

