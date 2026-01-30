Các tay vợt Việt Nam tạo dấu ấn trong chuỗi trận giao lưu tại Legend Tour 2026

Sau hai ngày diễn ra tại TPHCM (28 và 29-1), Miami Pickleball Club – Legend Tour 2026 đã chính thức khép lại với chuỗi hoạt động chuyên môn, giao lưu và giải trí quy mô, quy tụ vận động viên quốc tế, vận động viên Việt Nam, nghệ sĩ và đông đảo cộng đồng yêu pickleball.

Các bạn trẻ Việt Nam thích thú khi được giao lưu với các VĐV Pickleball quốc tế. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự kiện được xem là một trong những hoạt động thể thao quốc tế nổi bật mở đầu năm 2026, góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn tổ chức và trải nghiệm của hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Giao lưu đỉnh cao

Diễn ra ở WowSport Metropole tại công viên sáng tạo, nơi có vị trí đắc địa nhìn ngắm toàn cảnh TP.HCM, ngày 29-01 là tâm điểm chuyên môn của Legend Tour 2026, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi các trận đấu giao lưu giữa vận động viên quốc tế và đội tuyển đại diện Việt Nam.

Xuất hiện tại sự kiện còn có sự tham gia của các người đẹp như: Diễm Trang, Ngọc Hằng, Ánh Vương, người mẫu Neyun cùng ông Valentin Trần… góp phần mang đến không khí trẻ trung, năng động cho chương trình.

Trước khi bước vào phần giao lưu chính thức, các khách mời đã có dịp “đánh social” cùng nhau trên sân, tạo nên không gian kết nối cởi mở giữa vận động viên, nghệ sĩ và cộng đồng yêu pickleball.

Các trận đấu giao lưu - Nhưng mang tính chất chuyên môn rất cao.

Tâm điểm chuyên môn của ngày 29-1 tại WowSport Metropole là loạt trận giao lưu giữa Miami Pickleball Club (MPC) và đội hình Việt Nam, thi đấu theo thể thức 6 games – Best of 3 (B03), mang tính trình diễn đỉnh cao và đối đầu trực tiếp giữa các tay vợt quốc tế và đại diện tiêu biểu của Việt Nam.

Các nội dung thi đấu:

1. WD – Women Doubles: Tyra & Mia (MPC) vs Sophia & Ken Tâm

2. MS1 – Men Singles 1: Federico (MPC) vs Hùng Anh

3. XD2 – Mixed Doubles 2: Oncins & Mia (MPC) vs Xuân Đức & Ken Tâm

4. MS2 – Men Singles 2: Oncins (MPC) vs Xuân Đức

5. XD1 – Mixed Doubles 1: Federico & Tyra (MPC) vs Hùng Anh & Sophia

6. MD – Men Doubles: Federico & Oncins (MPC) vs Hùng Anh & Xuân Đức

Các vận động viên quốc tế thể hiện phong thái thi đấu tự tin, chắc chắn, với những pha xử lý gọn gàng, chính xác và sự phối hợp ăn ý trong các nội dung đôi. Lối chơi kiểm soát tốt, di chuyển linh hoạt và khả năng tận dụng cơ hội giúp các tay vợt MPC liên tục tạo sức ép, mang đến những pha bóng đẹp mắt và giàu tính trình diễn.

Ở chiều ngược lại, đội hình Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu chủ động và tiến bộ rõ rệt. Các vận động viên Việt Nam không ngại tăng tốc, sẵn sàng phản công và tạo nên nhiều tình huống giằng co hấp dẫn, khiến cục diện buổi giao lưu trở nên kịch tính hơn. Sự phối hợp giữa các tay vợt trẻ cùng tinh thần thi đấu máu lửa đã mang lại nhiều tràng pháo tay từ khán đài.

Chuỗi trận không chỉ mang tính thi đấu giao lưu mà còn thể hiện rõ sự giao thoa về chiến thuật, tốc độ và phong cách giữa hệ thống pickleball quốc tế và lực lượng vận động viên đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tạo nên cao trào chuyên môn cho toàn bộ Legend Tour 2026.

...Và trên tất cả là tính kết nối của cộng đồng Pickleball giữa Việt Nam và Thế giới.

Dấu ấn cho hành trình phát triển pickleball Việt Nam

Legend Tour 2026 không chỉ là sự kiện giao lưu thể thao quốc tế, mà còn là cột mốc cho thấy pickleball Việt Nam đang từng bước mở rộng kết nối, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và xây dựng cộng đồng người chơi ngày càng lớn mạnh.

Hai ngày sự kiện khép lại với nhiều hình ảnh đáng nhớ, tinh thần thể thao tích cực và sự kết nối mạnh mẽ giữa quốc tế và Việt Nam – đặt nền tảng cho những hoạt động pickleball quy mô lớn trong tương lai.

DŨNG PHƯƠNG