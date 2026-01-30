Việt Nam tiếp tục được trao quyền tổ chức giải vật trẻ châu Á 2026

Liên đoàn vật châu Á chính thức trao quyền đăng cai giải vô địch trẻ U17, U23 năm 2026 cho Việt Nam và chương trình sẽ diễn ra trong tháng 5.

VĐV vật trẻ Việt Nam tiếp tục được cơ hội thi đấu giải cấp độ châu Á năm 2026 trên sân nhà. Ảnh: UWW

Một lần nữa, Việt Nam được lựa chọn là chủ nhà giải vật vô địch trẻ U17, U23 châu Á năm 2026. Liên đoàn vật châu Á sẽ tổ chức giải đấu từ ngày 23 tới 31-5 tại thành phố Đà Nẵng và Việt Nam là chủ nhà thực hiện giải đấu.

Cách đây 1 năm, Việt Nam đã lần đầu tổ chức giải vật vô địch trẻ U17, U23 châu Á 2025 với điểm tranh tài tại TPHCM. Từ giải đấu trên, Liên đoàn vật châu Á đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam cũng như thấy rõ cơ sở vật chất đảm bảo tranh tài đối với VĐV trẻ.

Tại giải năm ngoái, đội chủ nhà Việt Nam đã có HCB hạng cân 53kg nữ (U23) của Nguyễn Thị Mỹ Linh, HCĐ hạng cân 43kg (U17) của đô vật Nguyễn Ngọc Thi, HCĐ hạng cân 65kg nữ của Đoàn Thị Thùy Dung, HCĐ hạng cân 77kg vật cổ điển nam (U23) của Nguyễn Công Mạnh. Khi đó, giải ghi nhận 16 đoàn có mặt tranh tài tại Việt Nam.

Năm nay, đội tuyển vật Việt Nam rất kỳ vọng các gương mặt trẻ sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt nhất về chuyên môn. Hiện tại, bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn vật Việt Nam đang xây dựng kế hoạch chọn lực lượng tập huấn chuyên môn năm 2026 trong các nội dung của đội tuyển quốc gia. Giải vô địch vật trẻ U17, U23 năm 2026 cũng là một cơ hội để VĐV của Việt Nam tích lũy chuyên môn trước các đối thủ ở châu lục.

Từ giải năm ngoái, Ban huấn luyện đội tuyển vật trẻ Việt Nam đã lựa chọn ra được một số VĐV có triển vọng và thực hiện đầu tư chuyên môn tốt hơn để tiếp tục thi đấu năm nay. Năm nay, giải U17 thế giới sẽ tranh tài ở Azerbaijan trong tháng 7 còn giải U23 thế giới được tổ chức tại Mỹ vào tháng 10.

MINH CHIẾN