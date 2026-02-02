Đội bóng rổ TPHCM đại diện cho Việt Nam dự giải trẻ quốc tế châu Á - Samaranch Cup 2026

Đội bóng rổ trẻ TPHCM đã có mặt tại Trung Quốc dự tranh giải trẻ quốc tế châu Á - Samaranch Cup 2026 với đội hình tốt nhất.

Đội bóng rổ TPHCM sang Trung Quốc thi đấu Samaranch Cup 2026. Ảnh: KICKSGEEKS

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã đăng ký đội hình Việt Nam 1 và Việt Nam 2 tham dự giải quốc tế châu Á - Samaranch Cup 2026 dành cho nội dung 5x5 và 3x3. Chương trình thi đấu được tổ chức từ ngày 2-2 tới 7-2 ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại giải, VĐV được đăng ký nội dung dành cho nhóm tuổi U14 và U17.

Do bóng rổ Việt Nam chưa tập trung các đội tuyển quốc gia đầu năm mới, vì vậy Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã cử lực lượng đội U17 TPHCM làm nòng cốt Việt Nam 2 tranh tài. Đội hình của bóng rổ U17 TPHCM tham dự giải gồm có HLV Nguyễn Tuấn Tú Stefan Nguyen, Trần Duy Khánh và các cầu thủ Anh Khôi, Vinh Hiển, Phú Cường, Quốc Bảo, Angus Wilson, Thái Kiên, Đức Trí, Minh Khang, Trần Minh, Khai Minh, Minh Sang và Anh Khôi. Đội U14 Việt Nam 1 với lực lượng cầu thủ TPHCM gồm Gia Tùng, Việt Thắng, Hiếu Minh, Minh Phong, Nam Khánh, Gia Phúc, Quang Anh, Gia Bảo, Kinh Kha, Kỳ Anh, Quốc Bảo và An Khánh.

Trong khi đó đội Việt Nam 1 là nòng cốt các cầu thủ bóng rổ U17 Hà Nội. HLV Đỗ Xuân Nam cùng Nguyễn Nam Anh đã đăng ký lực lượng tranh tài tại giải gồm Mạnh Hiệp, Hà Huân, Cao Nguyên, Đức Anh, Quang Huy, Vũ Hoàng, Công Minh, Khoa Nghị, Bảo Long, Nam Hải, Ngọc Hải, Tiến Minh, Gia Khải và Minh Quang. Đội U14 Việt Nam 2 gồm các cầu thủ bóng rổ Hà Nội là Anh Minh, Đức Huy, Đức Hiếu, Bình Minh, Bảo Minh, Duy Tuấn, Hoàng Minh, Khoa Nguyên, Minh Vũ, Phan Anh, Thế Minh, Trí Dũng, Tuấn Minh, Tùng Lâm và Tuấn Minh.

Đây là chương trình thi đấu quốc tế chính thức đầu tiên của bóng rổ Việt Nam trong năm 2026. Từng Ban huấn luyện đặt mục tiêu sẽ đạt kết quả tốt nhất cũng như các cầu thủ phải nỗ lực hết khả năng. Hai đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đã có mặt tại Trung Quốc trong ngày 1-2 để làm quen với nơi thi đấu trước khi tranh tài chính thức.

Ngày thi đấu đầu tiên 2-2, đội U17 Việt Nam 1 đã giành trận thắng đầu tiên 40-39 trước đối thủ của Trung Quốc. Đội U12 Việt Nam 2 đã thắng 28-24 trước đội JiangXi Zhongtian Kirin (Trung Quốc).

MINH CHIẾN