2 đội tuyển bóng rổ nam, nữ Việt Nam lên danh sách chuẩn bị SEA Games 33

Các đội tuyển bóng rổ nam, nữ Việt Nam lên danh sách sơ bộ tập huấn chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025.

Bóng rổ Việt Nam vẫn chờ đợi kết quả tốt tại SEA Games 33-2025 như từng đạt được tại SEA Games 32-2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam đã lên danh sách sơ bộ lực lượng cầu thủ chuẩn bị cho các đội tuyển nội dung 3x3 và 5x5 hướng tới SEA Games 33-2025.

Theo đó, nội dung nam có cầu thủ thuộc danh sách chuẩn bị chuyên môn gồm Chris Dieker, Đinh Thanh Tâm, Tô Ngọc Khánh, Đặng Thái Hưng, Justin Dương Young, Trần Đăng Khoa, Dư Minh An, Huỳnh Trực Nhân, Phạm Hiền Tài, Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Phúc Vinh, Đậu Trung Kiên, Nguyễn Anh Kiệt. Ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ nam gồm các HLV Matt Van Pelt và Hoàng Thế Vinh, Vũ Thế Cang, Nguyễn An Siêng, Lê Trần Minh Nghĩa.

Nội dung nữ sẽ tập huấn dự kiến các gương mặt gồm Trương Thảo Vy, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Văn Thu Thảo, Đặng Thị Cẩm Linh, Bùi Thu Hằng, Đặng Thị Thúy Hằng, Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Liễu Yến Nhi, Trần Thị Yến Vân, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Lan Anh. Ban huấn luyện đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam có các HLV Naeimeh Zafar và David John Grice, Trát Thị Nguyệt Nga, Huỳnh Thị Ngoan, Trương Minh Hiền.

Trước mắt, các đội bóng sẽ tập luyện tại TPHCM chuẩn bị chuyên môn trước khi sẵn sàng lên đường tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Cách đây 2 năm, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã giành 1 HCV tại nội dung 3x3 nữ với các gương mặt Trương Thảo Vy, Trương Thảo My, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Đây là kết quả HCV đầu tiên của bóng rổ Việt Nam qua các kỳ SEA Games đã góp mặt. Dự kiến chúng ta sẽ tiếp tục tham dự 4 nội dung môn bóng rổ SEA Games 33-2025 (3x3 nam, nữ; 5x5 nam, nữ).

MINH CHIẾN