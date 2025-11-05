5 đội bóng của TPHCM góp mặt vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Ban tổ chức giải đấu đã công bố danh sách 14 đại diện xuất sắc nhất ở các vòng loại góp mặt vòng chung kết được tranh tài tại Hà Nội.

Ban tổ chức bốc thăm bảng đấu vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Ngày 5-11, Ban tổ chức vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 đã công bố chương trình tổ chức thi đấu.

Đây là 2 giải đấu quan trọng thuộc hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng tới chào mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945-2025), đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khuyến khích phong trào “rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong sinh viên cả nước.

100 đội bóng rổ đã thi đấu vòng loại để chọn ra 14 đội xuất sắc nhất góp mặt vòng chung kết được tranh tài từ ngày 6-11 tới 14-11. Đại diện của TPHCM có 5 đội gồm đội Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (vô địch vòng loại khu vực phía Nam), đội Đại học RMIT (CS Nam Sài Gòn), đội Đại học Tôn Đức Thắng dành cho nội dung nam; đội Đại học Tôn Đức Thắng (vô địch vòng loại khu vực phía Nam), Đại học Kinh tế TPHCM của nội dung nữ.

Ngoài 5 đội bóng này, các đội còn lại góp mặt gồm Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hà Nội (nam) và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học Đà Nẵng (nữ). Vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng thưởng của vòng chung kết là 250 triệu đồng.

Tiếp đó, vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18-11 tới 29-11 với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng thưởng của giải là 210 triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 80 triệu đồng.

MINH CHIẾN