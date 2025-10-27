Đội tuyển bóng rổ TPHCM giành cú đúp HCV giải vô địch trẻ U20 quốc gia 2025

Hai đội bóng rổ nam nữ của TPHCM đã vượt lên giành chiến thắng thuyết phục để có tấm HCV tại giải vô địch trẻ U20 quốc gia nội dung 5x5.

Đội bóng rổ U20 TPHCM (áo xanh) đã giành ngôi vô địch giải đấu năm nay. Ảnh: VBF

Các trận đấu quyết định đã khép lại vào ngày cuối tranh tài 26-10 trên sân đấu ở Tây Ninh. Tại trận chung kết nội dung nam, cầu thủ U20 TPHCM đối đầu với đội U20 Phòng không Không quân PEAK.

Tại trận chung kết, HLV Trần Duy Khánh (U20 TPHCM) có đội hình gồm các gương mặt đạt phong độ tốt nhất như Lê Quang, Thuận Phát, Nguyễn Anh Khôi, Tấn Phát, Huy Hoàng, Khải Minh, Phan Hữu Anh Khôi, Tường Minh, Gia Huy, Minh Tuấn, Nhật Tân, Hồng Phúc. Đối đầu với họ, HLV Nguyễn Quốc Huy (U20 Phòng không Không quân PEAK) cũng có những sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy các tay ném của TPHCM vẫn nhỉnh hơn về chuyên môn. Kết thúc hiệp đầu, đội U20 TPHCM dẫn điểm trước đối thủ với tỷ số 17-14.

Hai bên tiếp tục bám đuổi qua các tình huống tấn công úp rổ ghi điểm ở những hiệp đấu tiếp theo. Khép lại 4 hiệp tranh tài, đội U20 TPHCM giành chiến thắng 77-63, giành ngôi vô địch tại giải năm nay.

Đội bóng rổ nữ TPHCM (áo xanh) cũng có tấm HCV tại giải đấu năm nay. Ảnh: VBF

Ở nội dung nam, các đội TPHCM-BRVT và Đà Nẵng có vị trí đồng hạng 3 sau khi thua trận ở bán kết. Trong khi đó, trận quyết định cuối cùng của nội dung nữ giữa U20 TPHCM và U20 Lào Cai đã có chiến thắng 53-46 nghiêng về đội Lào Cai. Tuy nhiên tính các kết quả trước đó, đội nữ U20 TPHCM đảm bảo được điểm số để giữ vị trí số 1, nhận HCV.

Giải năm nay có 8 đội nam và 3 đội nữ (TPHCM, Lào Cai, Lâm Đồng) tham dự. Các đội nam được bốc thăm vào 2 bảng đấu còn 3 đội nữ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tìm ra đội có thành tích tốt nhất trao HCV.

MINH CHIẾN