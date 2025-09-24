Nam TPHCM giành HCV tại Giải vô địch Bóng rổ 5x5 U23 Quốc gia 2025

Tối 23-9, Giải vô địch Bóng rổ 5x5 U23 Quốc gia 2025 chính thức khép lại sau một tuần tranh tài sôi nổi.

Đội TPHCM giành ngôi quán quân ở nội dung nam. Ảnh: TRÚC GIANG

Giải năm nay quy tụ nhiều đội mạnh đến từ các tỉnh, thành phố, mang đến cho khán giả những trận đấu giàu kịch tính. Từng pha lên rổ, từng cú ném xa hay những tình huống phòng ngự quyết liệt đều thể hiện sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ U23.

Ở bảng nam, trận chung kết giữa TPHCM và Hà Nội được coi là “cuộc tái đấu” của mùa giải 2024. Nếu năm ngoái Hà Nội đăng quang, thì năm nay TPHCM đã phục thù thành công. Cả hai đội thi đấu giằng co đến những phút cuối, tạo nên bầu không khí nghẹt thở. Với chiến thắng 88-80, TPHCM xuất sắc giành HCV.

Trận đấu nam giữa Gia Lai - KNBR (trắng) - TP. HCM - PT (xanh) ngày 23/9, diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: TRÚC GIANG

Ở nội dung nữ, Lâm Đồng gây ấn tượng khi đánh bại ứng cử viên nặng ký Hà Nội. Mặc dù mới thành lập từ lực lượng hợp nhất ba tỉnh, đội bóng này nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh nhờ lối chơi gắn kết và khả năng ghi điểm hiệu quả. Chung cuộc, Lâm Đồng giành chiến thắng 82-77 để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất.

Chung cuộc, ở nội dung nữ, Lâm Đồng vô địch, Hà Nội hạng nhì, đồng hạng ba thuộc về TPHCM - Bà Rịa Vũng Tàu 1 và 2. Ở nội dung nam, TPHCM giành ngôi quán quân, Hà Nội xếp nhì, đồng hạng ba thuộc về Phòng không Không quân - PEAK và TPHCM - Bà Rịa Vũng Tàu 1.

Ở nội dung nữ, Lâm Đồng đánh bại Hà Nội để đứng lên bục cao nhất tại giải. Ảnh: TRÚC GIANG

Đánh giá về giải đấu, ông Mai Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nhấn mạnh: “Chất lượng chuyên môn đã có bước tiến rõ rệt, đặc biệt ở lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy vậy, để vươn tầm khu vực, các đội cần tiếp tục đầu tư cho thể lực và kỹ chiến thuật”.

Tin liên quan 17 đội bóng tranh tài ở Giải vô địch Bóng rổ 5x5 U23 quốc gia năm 2025

TRÚC GIANG