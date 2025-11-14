Các môn khác

Đội Đại học Tôn Đức Thắng giành ngôi vô địch nữ giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

Các trận chung kết nội dung nam, nữ của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 đã tìm được những nhà vô địch xứng đáng.

Trận chung kết nội dung nữ đã diễn ra với sự giằng co điểm số hấp dẫn. Ảnh: XUÂN HOÀNG
Chiều 14-11 trên sân đấu của Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2 trận chung kết của giải đấu đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả là những sinh viên hâm mộ bóng rổ cả nước.

Chung kết nữ chứng kiến cuộc so tài giữa đội Đại học Tôn Đức Thắng và đội Đại học Đà Nẵng. Các cô gái tới từ TPHCM (Đại học Tôn Đức Thắng) là những người chủ động giữ nhịp độ tấn công trong 4 hiệp của trận đấu. Tuy nhiên, cầu thủ nữ Đại học Đà Nẵng vẫn biết cách bám đuổi với những pha úp rổ ghi điểm chính xác để gây áp lực lên đối phương.

bong ro 2.jpg
Đội Đại học Tôn Đức Thắng giành ngôi vô địch nữ giải đấu năm nay. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Trận chung kết diễn ra với sự quyết liệt nghẹt thở và đội Đại học Tôn Đức Thắng giành chiến thắng sít sao 41-40 để đoạt cúp vô địch.

Ngay sau chung kết nữ là trận chung kết nam giữa đội Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Đà Nẵng. Cuộc so tài tiếp tục là những màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn khiến cho không khí cổ vũ tại nhà thi đấu có sự náo nhiệt đáng kể. Trong trận này, các cầu thủ Đại học Đà Nẵng tổ chức phòng thủ tốt đồng thời đạt được các pha ném trúng rổ hiệu quả. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 74-71 cho đội Đại học Đà Nẵng.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 đã chứng kiến 161 đội từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng cả nước tranh tài các trận vòng loại qua đó chọn ra 8 đội nam, 6 đội nữ góp mặt vòng chung kết.

bong ro 3.jpg
Đội nam Đại học Đà Nẵng có chiến thắng chung cuộc ở giải đấu. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Khép lại vòng chung kết lần này, ngôi vô địch đã xướng danh đội nữ Đại học Tôn Đức Thắng và đội nam Đại học Đà Nẵng.

Tại giải đấu, cầu thủ nam Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng) và cầu thủ nữ Bùi Minh Thư (Đại học Tôn Đức Thắng) nhận danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

