Lindsey Vonn: “Giấc mơ Olympic của tôi chưa kết thúc”

Sau cú ngã rất mạnh xảy ra vào thứ Sáu trong cuộc đua đổ dốc cuối cùng trước Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026, nữ vận động viên trượt tuyết nổi tiếng người Mỹ, Lindsey Vonn khẳng định cô sẽ tiếp tục chiến đấu và không loại trừ khả năng đạt được giấc mơ Olympic một lần nữa.

Sau cú ngã, khi Vonn mất kiểm soát lúc tiếp đất rồi vướng vào lưới an toàn bên cạnh đường trượt, nữ vận động viên 86 lần giành huy chương vàng World Cup đã thẳng thắn với chính mình, nhưng không hề từ bỏ hy vọng. “Đây là một kết quả thực sự khó khăn chỉ một tuần trước Thế vận hội... nhưng nếu có một điều tôi biết cách làm, đó là trở lại”, ngôi sao 41 tuổi viết trên Instagram, vài giờ sau khi được trực thăng đưa đi kiểm tra y tế.

“Giấc mơ Olympic của tôi chưa kết thúc!”, cô kết luận với một tuyên bố đầy quyết tâm. “Nữ hoàng băng tuyết” cũng cảm ơn người hâm mộ vì tình cảm và sự ủng hộ của họ, và ca ngợi đội ngũ y tế: “Tôi biết ơn tất cả sự giúp đỡ tuyệt vời mà tôi đã nhận được”.

Vận may dường như không mỉm cười với Vonn, một trong những vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mà môn thể thao này từng sản sinh ra. Vận động viên kỳ cựu đã dành cả cuộc đời mình để chống chọi với nhiều chấn thương, mà đặc biệt là ở đầu gối. Tuy nhiên, nếu có một điều Lindsey Vonn chưa bao giờ làm, đó là bỏ cuộc.

Vonn từng phải từ bỏ sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2019, bị đè nặng bởi chuỗi chấn thương liên tiếp, sau khi giành được huy chương vô địch thế giới thứ 9 và lần cuối cùng tham dự Thế vận hội tại PyeongChang 2018. Vào thời điểm đó, cô tự mô tả mình là “bị tổn thương không thể phục hồi” sau khi trải qua một loạt khủng hoảng nghiêm trọng. Nhưng rồi vào tháng 11-2024, Vonn tuyên bố trở lại thi đấu cùng đội tuyển Mỹ. Và cô đã trở lại: năm 2025, cô đã mang ván trượt trở lại đường đua và giành chiến thắng tại cuộc đua đổ dốc St Moritz, trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất từng giành chiến thắng trong một cuộc đua World Cup…

Nếu kịp bình phục, Vonn sẽ thi đấu nội dung đầu tiên trượt tuyết đổ dốc nữ vào ngày 8-2. Môn trượt tuyết đổ dốc nữ tại Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Cortina d'Ampezzo, địa điểm đặc biệt của Vonn - nơi vận động viên người Mỹ dày dạn kinh nghiệm này nắm giữ kỷ lục với 12 chiến thắng tại World Cup. “Tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường này nếu Thế vận hội không được tổ chức ở đây”, Vonn gần đây chia sẻ với tạp chí SELF.

HUY KHÔI