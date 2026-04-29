Võ sĩ wushu Việt Nam tạm giành 3 HCV tại giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026

Chương trình tranh tài giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026 đang tranh tài với những nội dung cuối cùng trước khi khép lại ở Bulgaria.

Tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026.

Đội tuyển wushu Việt Nam vẫn đang tranh tài giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026 đang tổ chức ở Bulgaria. Ngày 30-4 sẽ là ngày cuối của giải.

Qua các ngày thi đấu trước đó, đội tuyển wushu Việt Nam tạm có 3 HCV, 2 HCB, 8 HCĐ. Các tấm HCV của đội tuyển wushu Việt Nam tạm giành được thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Lệ Chi. Trong đó, các tấm HCB có từ kết quả của tuyển thủ Phạm Nguyễn Hoài Nam. Thành tích HCĐ có từ các kết quả thi đấu trong một số nội dung của tuyển thủ Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Hoàng Đức Duy, Nguyễn Thanh Vân, Chu Tuệ Anh…

Giải đấu năm nay thu hút đông đảo tuyển thủ hàng đầu thế giới góp mặt tranh tài các nội dung đối với thái cực quyền. Tính tới ngày áp chót của giải, 15 đội giành được huy chương. Trong đó, tuyển wushu Trung Quốc vẫn giữ ưu thế ở vị trí số 1 với 9 HCV, 1 HCB.

Đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải với lực lượng gồm các tuyển thủ Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thị Minh Tâm, Chu Tuệ Anh, Hoàng Đức Duy, Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Phạm Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Trọng Lâm.

Trong giải, ngoài đội wushu Việt Nam, các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á cùng tham dự là Malaysia, Singapore. Đội Malaysia đã có 3 HCV còn đội Singapore có 4 HCV.

