Đội tuyển wushu TPHCM giành 5 HCV, xếp hạng nhì giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026

Các võ sĩ wushu cả nước đã hoàn thành những nội dung cuối cùng, qua đó khép lại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026.

Võ sĩ wushu TPHCm giành được HCV nội dung đối luyện nam tại giải đấu. Ảnh: WUSHUTPHCM

Chương trình thi đấu giải đã kết thúc vào tối ngày 17-4 tại Lạng Sơn. Tại giải lần này, võ sĩ wushu TPHCM đã nỗ lực thi đấu và giành 15 huy chương, qua đó đứng hạng nhì toàn đoàn. Trong 15 huy chương, võ sĩ wushu TPHCM đạt 5 tấm HCV.

Thành tích HCV của đội tuyển wushu TPHCM lần lượt có từ kết quả thi đấu của Dương Hoàng Sơn (nội dung thái cực quyền dương gia nam), Trần Phan Anh Tuấn (thái cực quyền trần gia nam), Đào Vĩ Trung/Đào Vĩ Chính/Tô Kiến Văn (đối luyện nam), Lê Trần Bảo Trân/Bùi Thị Cẩm Tiên/Nguyễn Thị Thảo Nguyên (đối luyện nữ) và Phạm Hoàng Phúc tại hạng cân 48kg của thi đấu tán thủ.

Ngoài các kết quả trên, giới chuyên môn còn chứng kiến nhiều kết quả tốt từ các tuyển thủ hàng đầu wushu Việt Nam như Đặng Trần Phương Nhi giành HCV nội dung nam quyền nữ, Vương Thúy Quỳnh giành HCV côn thuật nữ, Bành Thị Mỹ Lệ giành HCV thái cực kiếm dương gia nữ…

Ở giải này, nhà vô địch SEA Games 33-2025 là Nguyễn Thị Thu Thủy đã giành HCV hạng cân 60kg nữ sau khi chiến thắng ở trận chung kết.

Khép lại giải, đội Hà Nội giữ vị trí số 1 với thành tích 18 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ. Đội TPHCM có vị trí hạng nhì với 5 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ trong khi hạng ba thuộc về đội Quân đội với 4 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ. Giải đấu ghi nhận 18 đội đã giành được HCV qua các nội dung đã tham dự. Riêng đội An Giang và Ninh Bình không giành được HCV.

Giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026 là một trong những cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để các đơn vị nắm bắt thêm chuyên môn trong quá trình chuẩn bị trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

