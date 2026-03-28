Võ sĩ wushu Việt Nam giành 2 HCV tại giải vô địch trẻ thế giới 2026

Giải wushu vô địch trẻ thế giới 2026 đang tranh tài tại Trung Quốc, thu hút đông đảo VĐV trẻ triển vọng tham dự.

VĐV wushu Việt Nam có kết quả huy chương tại giải đấu. Ảnh: BTC

Giải đấu sẽ kéo dài tới ngày 30-3. Tại kết quả tạm thời qua những ngày đã thi đấu, đội wushu trẻ Việt Nam đang có 2 HCV, 2 HCB.

Tấm HCV đầu tiên thuộc về VĐV Hà Gia Huy khi xếp nhất ở nội dung nam quyền (lứa tuổi thiếu niên). Hà Gia Huy đã được chấm 8,866 điểm để vượt qua các đối thủ của Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Mỹ, Macau (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa… giành ngôi vô địch. HCV thứ 2 thuộc về VĐV Lục Anh Hào tại nội dung nam đao khi đạt 8,486 điểm tại bài trình diễn của mình.

Ngoài ra, đội wushu trẻ Việt Nam còn có 2 tấm HCB với thành tích lần lượt của Chu Tuệ Anh nội dung thái cực quyền nữ, lứa tuổi thiếu niên và Bàn Gia Hân nội dung nam quyền thiếu niên nữ.

Giải đấu năm nay thu hút đông đảo các VĐV trẻ hàng đầu thế giới góp mặt thi đấu các nội dung dành cho biểu diễn (taolu) và đối kháng (sanda). Đội wushu trẻ Việt Nam tham dự với 21 VĐV ở các nội dung dành cho nam, nữ.

Ban huấn luyện cho biết, chúng ta vẫn còn cơ hội giành thêm thành tích cao ở các nội dung sẽ diễn ra từ nay tới khi giải khép lại. Trước khi tham dự giải, đội wushu trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt kết quả tốt nhất và học tập, tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ. Năm nay là năm thứ 10, giải được tổ chức.

MINH CHIẾN

