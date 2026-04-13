300 võ sĩ wushu cả nước tranh tài giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Các võ sĩ hàng đầu cả nước đã có mặt thi đấu giải wushu vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 được diễn ra tại Lạng Sơn.

VĐV đang tranh tài giải wushu vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Để tạo thêm sự cạnh tranh chuyên môn hấp dẫn, đội tuyển wushu Việt Nam cho phép các tuyển thủ quốc gia được tham dự giải năm nay.

Giải đấu thu hút 300 võ sĩ từ 20 đơn vị cả nước tham gia thi đấu các nội dung dành cho taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng). Chương trình tranh tài kéo dài từ ngày 12-4 tới 17-4. Trong giải, một số tuyển thủ vừa góp mặt giải vô địch trẻ thế giới 2026 cũng được đơn vị chủ quản tạo điều kiện tham dự nhằm tích lũy kinh nghiệm

Trong giải, các võ sĩ từng giành huy chương cho wushu Việt Nam tại SEA Games 33-2025 như Đặng Trần Phương Nhi, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Chưởng nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn.

Năm nay, đội tuyển wushu Việt Nam có nhiệm vụ tranh tài ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Trước đó, chúng ta dự kiến sẽ tham dự giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026 tại Bulgaria vào cuối tháng 4 và Cúp tán thủ thế giới 2026 vào tháng 5 tại Macau (Trung Quốc). Năm nay, cúp thế giới 2026 dành cho các nội dung taolu sẽ diễn ra trong tháng 7 ở Trung Quốc.

Từ giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026, đội tuyển wushu Việt Nam sẽ tìm kiếm thêm các gương mặt có chuyên môn tốt tiếp tục bổ sung lực lượng tập huấn chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế thời gian tới.

MINH CHIẾN