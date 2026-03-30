Võ sĩ Việt Nam giành 7 HCV tại giải vô địch wushu trẻ thế giới 2026

Các gương mặt trẻ của wushu Việt Nam đã mang về 7 HCV và vị trí hạng tư toàn đoàn tại giải đấu vừa kép lại ở Trung Quốc.

VĐV Việt Nam đã giành được huy chương quan trọng tại giải. Ảnh: BTC

Giải vô địch wushu trẻ thế giới 2026 đã kết thúc chiều tranh tài 30-3 tại Trung Quốc. Ngày thi đấu cuối, các gương mặt trẻ của Việt Nam đã nỗ lực thi đấu để hoàn thành tổng thành tích 7 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Tại ngày thi đấu cuối, đội wushu trẻ Việt Nam đã giành được tấm HCV của võ sĩ Trần Thị Bảo Linh tại hạng cân 48kg nữ dành cho đối kháng (tán thủ). Bảo Linh đã thắng võ sĩ chủ nhà Zhang Lijing với tỷ số 2-1 ở trận chung kết. Chiến thắng được Ban huấn luyện đánh giá là một trong những kết quả mang nhiều cảm xúc cho đội tuyển wushu trẻ Việt Nam.

Nối tiếp trận chung kết trên, chúng ta có võ sĩ Ngô Dương Thủy tham dự chung kết hạng cân 56kg nữ trước đối thủ Tatiana Makarenko. Trong trận đấu, võ sĩ của Việt Nam đã chơi áp đảo để vượt lên thắng chung cuộc 2-0 và giành HCV.

Tại giải đấu, các kết quả HCV của đội wushu trẻ Việt Nam lần lượt thuộc về Lục An Hòa (nam đao nam, nhóm tuổi C), Hạ Gia Huy (nam đao nam, nhóm tuổi B), Chu Tuệ Anh (thái cực kiếm 42 thức, nhóm tuổi B), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (thái cực kiếm số 3, nhóm tuổi A) và Trần Thị Bảo Linh, Ngô Dương Thủy. Ngoài ra, chúng ta có HCB của các tuyển thủ Bàn Gia Hân, Chu Tuệ Anh. Các kết quả HCĐ của VĐV Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Phan Bảo An, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

VĐV wushu trẻ Việt Nam giành được huy chương thi đấu taolu (biểu diễn). Ảnh: BTC

Năm nay là lần thứ 10, Liên đoàn wushu thế giới tổ chức giải đấu. Giải đã quy tụ 666 VĐV của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tranh tài các nội dung dành cho từng nhóm tuổi theo chương trình taolu (biểu diễn) và sanda (đối kháng). Ở giải năm nay, đội Hongkong (Trung Quốc) xếp nhất với 13 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Hạng nhì là chủ nhà Trung Quốc với 13 HCV, 4 HCB còn hạng ba là Indonesia (9 HCV, 11 HCB, 7 HCĐ). Đội tuyển wushu trẻ Việt Nam đã góp mặt 21 VĐV.

MINH CHIẾN