Đội tuyển wushu Việt Nam giành 8 HCV tại giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026

Các gương mặt của đội tuyển wushu Việt Nam đã thi đấu hiệu quả để đứng trong 3 đoàn dẫn đầu kết quả thi đấu giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026.

Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành được vị trí hạng 3 với 8 tấm HCV ở giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH
Đội tuyển wushu Việt Nam đã giành được vị trí hạng 3 với 8 tấm HCV ở giải vô địch thái cực quyền thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Ngày 30-4, giải đấu đã bế mạc tại Bulgaria. Trước đó ở các nội dung cuối cùng trong ngày tranh tài, các tuyển thủ đã nỗ lực thi đấu để giành thêm kết quả huy chương.

Ở chương trình thi đấu cuối tại giải, đội tuyển wushu Việt Nam giành thêm những kết quả HCV quan trọng với thành tích thi đấu của Nguyễn Trọng Lâm, Nguyễn Khắc Lê Hoàng…

Khép lại chương trình thi đấu, đội tuyển wushu Việt Nam đã giành 8 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ để đứng vị trí 3 toàn đoàn. Các thành tích HCV của đội tuyển wushu Việt Nam có từ kết quả của tuyển thủ Nguyễn Trọng Lâm (3 HCV), Nguyễn Lệ Chi (2), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (1), Nguyễn Thị Minh Tâm (1).

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội Hongkong (Trung Quốc) đã giành vị trí số 1 với 9 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ. Trong khi đó, đội Trung Quốc giữ hạng nhì với 9 HCV, 1 HCB.

Tuyển thủ Việt Nam tập trung thi đấu tại Bulgaria để có kết quả tốt nhất. Ảnh: MINH MINH

Các vị trí tiếp theo thuộc về đội Mỹ, Singapore, Malaysia, Macau (Trung Quốc), Canada, Đài Bắc Trung Hoa… Giải đã ghi nhận 15 đội tham dự giành được huy chương. Năm nay, giải tổ chức 46 nội dung dành cho nam, nữ theo các bài chuyên môn của thái cực quyền. Năm nay là lần thứ 5, Liên đoàn wushu thế giới tổ chức tranh tài giải vô địch thái cực quyền.

Đội tuyển wushu Việt Nam đã góp mặt tranh tài với các tuyển thủ Nguyễn Trọng Lâm, Hoàng Đức Duy, Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Thanh Vân, Phạm Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Khắc Lê Hoàng và Chu Tuệ Anh.

MINH CHIẾN

