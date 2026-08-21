Tập huấn công tác vận hành số cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ngày 21-8 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm và cổng thông tin phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10 - 2026, nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội.

Đông đảo nhà quản lý, cán bộ bộ môn, kỹ thuật viên và lực lượng chuyên môn tham gia tập huấn. Ảnh: THANH TÙNG

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn trên cả nước, với 48 môn và 973 nội dung tranh tài. Trong vai trò chủ nhà, TPHCM đảm nhận phần lớn khối lượng công việc khi tổ chức 44/48 môn thi đấu của đại hội. Song song đó, các địa phương như Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hà Nội cũng tích cực phối hợp đăng cai các môn đặc thù.

Quy mô ngày càng mở rộng của đại hội đặt ra yêu cầu cao về công tác điều hành, quản lý và truyền thông. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiện đại.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong hai ngày 21 và 22-8, là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Theo ban tổ chức, mục tiêu trọng tâm là hướng dẫn các cán bộ, kỹ thuật viên và lực lượng chuyên môn sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm cùng cổng thông tin điện tử nhằm quản lý và khai thác dữ liệu đại hội đồng bộ, chính xác.

Các cán bộ bộ môn thao tác sử dụng hệ thống phần mềm và cổng thông tin Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Tại đây, người tham gia được giới thiệu các kênh hỗ trợ kỹ thuật, làm quen và thực hành với các nền tảng như: trang web ban tổ chức, ứng dụng di động và cổng thông tin điện tử. Nhiều chức năng của hệ thống phần mềm và cổng thông tin phục vụ đại hội được hướng dẫn thao tác như: đăng nhập và phân quyền người dùng; quản lý môn thi đấu, vận động viên, đội tuyển và địa điểm; xây dựng lịch thi đấu; nhập, kiểm tra và xác nhận kết quả; theo dõi tiến độ công việc; quản lý vé, mã QR và kiểm soát truy cập; cập nhật tin tức, bảng xếp hạng, bình chọn và các tiện ích tương tác dành cho khán giả...

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quản lý thông tin, kết quả thi đấu và các hệ thống chuyên môn là yêu cầu hết sức quan trọng. Bởi thế mà lực lượng chuyên môn phải được tập huấn, hướng dẫn thao tác kỹ thuật sử dụng phần mềm một cách thuận tiện, hiệu quả trong thực tế. Từ đây, góp phần nâng cao hình ảnh đại hội, lan tỏa thông tin rộng rãi đến người dân, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển.

NGUYỄN ANH