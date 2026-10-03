Hàn Quốc tiếp tục sa sút ở nội dung bắn cung

Vận động viên Lee Woo-seok giành chức vô địch nội dung bắn cung 1 dây cá nhân nam, mang về tấm HCV thứ 2 của cá nhân tại ASIAD 20 và giúp đội tuyển Hàn Quốc khép lại môn thi đấu với thành tích khiêm tốn 3 HCV - kém nhất kể từ kỳ đại hội năm 2002.

Kumkum Mohod (giữa) của Ấn Độ đánh bại Oh Yejin (trái) của Hàn Quốc giành HCV lịch sử cá nhân nữ cung 1 dây. Ảnh: THX

Lee đã đánh bại Junya Nakanishi của Nhật Bản với tỷ số 6-2 trong trận chung kết bắn cung 1 dây cá nhân nam. Bắt đầu set đầu tiên với hai điểm 10, Lee đã gỡ hòa set thứ hai ở tỷ số 27-27 sau khi ghi được một điểm 8, dẫn trước 3-1 trong set đấu.

Khi Nakanishi dường như tìm được nhịp điệu và ghi hai điểm 10 trong set thứ ba, Lee đã đáp trả bằng hai điểm 10 của riêng mình để dẫn trước 4-1. Trong set thứ tư, Lee lại ghi hai điểm 10 để đảm bảo chiến thắng.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Lee tại ASIAD 20, sau khi giành HCV nội dung đồng đội nam môn bắn cung 1 dây diễn ra một ngày trước đó. Tấm HCV còn lại của bắn cung Hàn Quốc tại ASIAD 20 thuộc về Kim Jong-ho ở nội dung cá nhân nam bắn cung 3 dây.

Chung cuộc, Hàn Quốc kết thúc môn thi đấu với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, kém xa thành tích ở kỳ đại hội cách đây 3 năm - nơi họ dù lần đầu tiên về nhì trên bảng xếp hạng chung cuộc (sau Ấn Độ) nhưng vẫn giành 4 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Thành tích sa sút của Hàn Quốc một phần cũng vì sự vươn lên của các đối thủ, khi Trung Quốc và Indonesia đều giành được 1 HCV, trong khi Ấn Độ vẫn duy trì phong độ để giành 5 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ - bằng với kỳ đại hội trước, và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Ấn Độ không chỉ tiếp tục thành công ở nội dung sở trường cung 3 dây, họ còn đe dọa sở trường của Hàn Quốc. Ở ngày thi đấu cuối cùng 3-10, chứng kiến Kumkum Mohod giành HCV cá nhân nữ cung 1 dây, cũng trở thành nữ vận động viên Ấn Độ đầu tiên giành huy chương tại ASIAD ở nội dung này.

Trước đó, Ấn Độ cũng lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV đồng đội nữ ở nội dung bắn cung 1 dây - nội dung mà Hàn Quốc đã giành được tất cả các HCV kể từ ASIAD 1998.

LINH SƠN