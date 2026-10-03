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Xem những khoảnh khắc lên ngôi vô địch ASIAD 20 của tuyển cầu mây nữ 4 người nữ Việt Nam

SGGPO

Các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành ngôi vô địch nội dung đồng đội 4 người nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Cầu thủ 4 người nữ của cầu mây Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Cầu thủ 4 người nữ của cầu mây Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Phong độ xuất sắc giúp 6 cầu thủ (4 chính thức, 2 dự bị) Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến chiến thắng 2-1 Thái Lan giành HCV tại ASIAD 20 tại ngày thi đấu 3-10.

Ngay sau trận chung kết, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gởi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần và thành tích thi đấu của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Đoàn thể thao Việt Nam.

Bộ trưởng tin tưởng tinh thần thi đấu, nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ tại trận chung kết là đáng khen ngợi.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng thành tích của đội tuyển cầu mây nữ VIệt Nam tại ASIAD 20 thể hiện nỗ lực bền bỉ của các VĐV, Ban huấn luyện trong sự chuẩn bị và tập trung thi đấu chuyên môn.

Những hình ảnh thi đấu tại chung kết của toàn đội:

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MINH CHIẾN (Ảnh: ĐOÀN TTVN)

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ASIAD 20 cầu mây cầu mây Việt Nam cầu mây 4 người nữ

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