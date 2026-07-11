Đại hội TDTT TPHCM 2026 khép lại đầy ấn tượng

Đơn vị phường Chợ Lớn đứng nhất bảng tổng sắp huy chương Đại hội TDTT TPHCM 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Đại hội TDTT TPHCM 2026 (cấp thành phố) diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 với 44 môn thi đấu chính thức tại hơn 40 địa điểm. Đại hội còn là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức sống mới và khát vọng vươn lên của thể thao TPHCM.

Chương trình lễ bế mạc diễn ra tại Nhà hát TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin báo cáo tại lễ bế mạc, đại hội thu hút khoảng 11.000 huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 152 đơn vị xã, phường và các lực lượng vũ trang. Đại hội năm nay gây ấn tượng với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, một trong số đó là lễ khai mạc được tổ chức ở không gian mở tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thay vì bó hẹp trong các nhà thi đấu. Công tác chuyển đổi số trong phương thức tổ chức cũng được chú trọng, từ hồ sơ và thẻ thi đấu được số hóa, đăng ký trực tuyến đến việc kết quả được cập nhật thường xuyên trên nền tảng số. Nhờ đó, dữ liệu minh bạch hơn và khiếu nại, tranh chấp giảm đáng kể.

Chung cuộc, đơn vị phường Chợ Lớn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội với 70 HCV, 47 HCB, 57 HCĐ, trong khi phường Bến Thành xếp thứ hai với 50 HCV, 35 HCB, 46 HCĐ; còn phường Sài Gòn xếp thứ ba với 46 HCV, 33 HCB, 50 HCĐ. Đằng sau bảng tổng sắp là sự đầu tư nghiêm túc của các địa phương và là tín hiệu tích cực cho công tác chuẩn bị lực lượng của TPHCM hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vào cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu bế mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng Đại hội TDTT TPHCM 2026 đã thành công tốt đẹp. Dù còn nhiều bộn bề sau giai đoạn chuyển đổi, ngành thể thao thành phố cùng nhiều đơn vị đã nỗ lực vượt bậc để tổ chức thành công một sự kiện quy mô lớn, thể hiện sức sống mạnh mẽ của phong trào TDTT tại TPHCM. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Sở VH-TT thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hoàn thiện phương án, sẵn sàng đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào cuối năm.

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận nêu rõ cam kết sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng và thành tích thể thao thành tích cao trong giai đoạn tới. Sau đại hội thành phố, Sở VH-TT TPHCM sẽ dồn toàn lực, tập trung cao độ cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm – đó là tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026, để một lần nữa khẳng định vị thế đầu tàu của thể thao TPHCM trên bản đồ thể thao cả nước.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH