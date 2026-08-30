Hơn 1.000 người sôi nổi tham gia Ngày hội Xe đạp vì cộng đồng 2026

Ngày 30-8 tại Công trường Lam Sơn (phường Sài Gòn), lễ khai mạc Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026 đã diễn ra sôi nổi.

Hơn 1.000 người tham gia diễu hành xe đạp tại trung tâm TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Tham dự Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố...

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham gia diễu hành xe đạp. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Liên đoàn Xe Thể thao TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra trong hai ngày 29 và 30-8. Ngày hội kết hợp giữa thể thao, du lịch và trách nhiệm xã hội, hướng đến thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, thân thiện với môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh TPHCM qua trải nghiệm du lịch bằng xe đạp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: “Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, trải dài từ khu vực trung tâm đến Cần Giờ, tôi tin rằng ngày hội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc đến người dân, du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện còn tạo cầu nối giữa thể thao và du lịch, giới thiệu các điểm đến, cảnh quan cùng những giá trị đặc trưng của thành phố".

Lãnh đạo TPHCM, đại diện các cơ quan, đơn vị hào hứng trong lễ khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Sau lễ khai mạc, hơn 1.000 người đã cùng tham gia chương trình Diễu hành xe đạp vì cộng đồng, xuất phát từ Công trường Lam Sơn. Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến đường trung tâm như: Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, khu vực Chợ Bến Thành... trên quãng đường dài khoảng 5,1km, tạo nên bầu không khí sôi nổi giữa lòng thành phố.

Ông Võ Anh Tài, Phó Trưởng ban thường trực Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026 cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức Ngày hội xe đạp vì cộng đồng, là dịp để mọi người cùng vận động vì sức khỏe, trải nghiệm thành phố bằng một cách khác, lan tỏa lối sống xanh và cùng tạo ra những hành động thiết thực cho cộng đồng”.

Có mặt tại Công trường Lam Sơn từ sớm, chị Nguyễn Hà My (ngụ phường Bến Thành) hào hứng: "Tôi thích nhất là cảm giác mọi người cùng nhau đạp xe trong không khí rất vui vẻ và gần gũi như thế này. Chúng tôi vừa vận động nâng cao sức khỏe, vừa có dịp ngắm nhìn thành phố theo một cách chậm rãi hơn. Những con đường vốn rất quen thuộc nhưng khi trải nghiệm bằng xe đạp lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mới mẻ và thú vị".

Cùng ngày, Giải đua xe đạp tranh Cúp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026 cũng khởi tranh tại khu vực Bình Khánh – Cần Giờ. Giải đấu quy tụ 350 vận động viên, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên những cung đường đặc trưng của Cần Giờ.

Cũng thuộc khuôn khổ Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group vì cộng đồng 2026, Thử thách xe đạp siêu bền Saigontourist Group Audax 600km đã diễn ra sáng 29-8 tại Công trường Lam Sơn, thu hút 150 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Hành trình được thiết kế kết nối các khu vực thuộc TPHCM (trước đây), Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và Bình Dương (trước đây), dự kiến hoàn thành vào lúc 21 giờ ngày 30-8, với thời gian giới hạn là 41 giờ.

Không chỉ là sân chơi thể thao, ngày hội còn mang đậm ý nghĩa nhân văn. Trước đó, Ban tổ chức đã trao tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ. Trong ngày 30-8, Ban tổ chức tiếp tục trao tặng 51 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó, hiếu học tại Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Quang cảnh Ngày hội Xe đạp vì cộng đồng 2026. Clip: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH - QUỐC CƯỜNG