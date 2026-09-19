Khám phá căn bếp khổng lồ của ASIAD 20

Để hàng nghìn VĐV có đủ năng lượng chinh phục đấu trường châu lục, ASIAD 20 phải vận hành một hệ thống ẩm thực quy mô quốc tế với hàng trăm nhân sự và thực đơn đa dạng mỗi ngày.

Đối với Peter Wright, người sáng lập Global Hospitality Group, việc phục vụ ăn uống tại một kỳ ASIAD không chỉ đơn thuần là bày biện thức ăn lên đĩa, mà giống như vận hành một hệ thống cung ứng thực phẩm quốc tế thu nhỏ.

Tại ASIAD 20, Wright và đội ngũ của ông có 80 đầu bếp đến từ 25 quốc gia làm việc trong bếp, cùng khoảng 200 nhân viên tham gia vào khâu vận hành. Thực đơn thay đổi 4 lần mỗi ngày: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa đêm, với những món ăn đầu tiên được phục vụ từ lúc 5 giờ sáng.

Quy mô thì khổng lồ, nhưng triết lý lại rất đơn giản: Làm sao để một vận động viên 17 tuổi cảm thấy như đang ở nhà! Điều này có nghĩa là dù sự kiện diễn ra tại Nhật Bản, khu vực ăn uống không chỉ toàn sushi và sashimi. Thực đơn còn bao gồm các món ăn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Trung Đông và Ấn Độ… Quy mô khổng lồ của một kỳ Đại hội Thể thao châu Á cũng đồng nghĩa với việc còn cần phải cân nhắc và xử lý khéo léo những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo.

Các vận động viên có thể lựa chọn từ khoảng 110-120 món ăn trong mỗi bữa. Phần lớn thực phẩm được giữ ở dạng nguyên liệu riêng biệt thay vì được chế biến trộn lẫn từ trước. Chẳng hạn, quầy salad có thể cung cấp tới 40 hoặc 50 loại nguyên liệu - cà chua, ngô, ớt, cà rốt, dưa chuột, kim chi - cho phép các vận động viên tự chọn món và sắp xếp khẩu phần ăn theo ý muốn.

Đối với những người kỹ lưỡng tính toán từng calo, sự khác biệt này rất quan trọng. Họ có thể chọn món gà nướng không kèm nước sốt; kiểm soát chính xác lượng cơm; hay bổ sung dinh dưỡng từ các loại hạt như hạnh nhân và hạt hướng dương.

Wright chia sẻ: “Là một vận động viên hàng đầu, hay ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng, bạn sẽ ăn bất cứ thứ gì mình muốn vì bạn hiểu rõ nhu cầu của bản thân. Họ quan tâm đến các nhóm chất dinh dưỡng đa lượng cũng như các thành phần có thể gây dị ứng”.

Quy trình đảm bảo nguồn cung cho khối lượng thực phẩm khổng lồ này là một công việc phức tạp và đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Các nhà cung cấp bắt buộc phải có chứng nhận hợp lệ, luôn có nguồn cung dự phòng cho các sản phẩm thiết yếu, và việc đặt hàng được thực hiện trước vài ngày để kiểm tra chất lượng kỹ càng trước khi thực phẩm đến tay các vận động viên.

Dù đã tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết, vẫn còn một vấn đề: chẳng ai muốn ăn mãi một món suốt 21 lần trong một tuần. Do đó, bộ phận bếp đã đưa vào thực đơn những yếu tố mang lại “sự bất ngờ và thích thú”. Đặc biệt khi các cuộc tranh tài kết thúc, quy tắc sẽ lại thay đổi.

Wright cho biết, các vận động viên đã dành nhiều năm khổ luyện, thường tìm ngay đến những món mà họ đã phải kiêng khem suốt thời gian dài: “Khi thi đấu xong, họ chỉ muốn ăn bánh ngọt, phô mai và đủ thứ món khác với số lượng nhiều quá mức cần thiết”.

60.000 quả chuối. Một tấn gạo. Hai tấn thịt gà. 35.000 ổ bánh mì và 30 kg hạnh nhân… cùng với 80 đầu bếp từ 25 quốc gia thực hiện tổng cộng 120 món trong thực đơn - tất cả diễn ra mỗi ngày của kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20).

LINH SƠN