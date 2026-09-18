Bóng chuyền nữ Trung Quốc quá mạnh tại ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc vừa đánh bại Kazakhstan với tỷ số 3-0 (25-18, 25-6, 25-14); qua đó, giành ngôi nhất bảng B và chắc chắn vào tứ kết môn bóng chuyền nữ tại ASIAD 2026.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc vừa thắng Kazakhstan (Ảnh: THX)

Nhà Đương kim vô địch ASIAD bóng chuyền nữ Trung Quốc tỏ ra quá mạnh ở cuộc chơi lớn châu Á mùa này.

Toàn thắng 16 trận từ ASIAD 18

Trước khi thắng lớn Kazakhstan ở vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc của HLV Zhao Yong cũng chiến thắng... “hủy diệt” Philippines 3-0, với điểm số 25-18, 25-22, 25-8. Với kết quả này, Trung Quốc dễ dàng xếp đầu bảng B môn bóng chuyền nữ.

Đây là trận toàn thắng thứ 16 của bóng chuyền nữ Trung Quốc tại đấu trường ASIAD. Chuỗi kết quả bắt đầu từ chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Việt Nam từ vòng bảng của ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia.

Nghĩa là, lần cuối cùng bóng chuyền nữ Trung Quốc thất thủ ở đấu trường của ASIAD là trận thua tuyển nữ Hàn Quốc 0-3 hôm 2-10-2014, tại trận chung kết ASIAD diễn ra ở Hàn Quốc.

Từ 2018 cho đến nay, đã 8 năm trôi qua, bóng chuyền nữ Trung Quốc vẫn ngự trị ở trên đỉnh cao ASIAD, và luôn giành các chiến thắng “out-trình” - thể hiện thực lực quá mạnh so với phần còn lại của châu Á.

Công thức 3-0 và 75 điểm tuyệt đối

Giành chiến thắng là một chuyện, nhưng thắng trong 3 hiệp tuyệt đối (thắng 3-0) lại là chuyện khác. Có nhiều chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-1 hay thậm chí căng thẳng là 3-2. Thế nhưng, điều đó không xảy ra với bóng chuyền nữ Trung Quốc ở 3 kỳ ASIAD gần đây.

Kể từ trận thắng đáng nhớ trước tuyển Việt Nam tại ASIAD 18, bóng chuyền nữ Trung Quốc luôn “thực thi” một thứ công thức đơn giản nhất: Thắng 3-0 với điểm số 25 mỗi ván.

Đến lúc này, vẫn chưa có đội tuyển nữ nào khiến cho bóng chuyền nữ Trung Quốc phá bỏ con số 75 điểm tuyệt đối. Và chưa hề có đối thủ nào đẩy họ vào thế phải thắng trên 25 điểm (27-25, hay 29-27 chẳng hạn...). Tất nhiên, chưa hề có đối thủ nào khiến họ đánh mất 1 hiệp đấu bất kỳ.

Bóng chuyền nữ Trung Quốc luôn giữ công thắng 3-0, 75 điểm tuyệt đối (Ảnh: THX)

Đội hình chỉ còn 3 cựu binh giành HCV ASIAD 19

So với đội hình bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV tại kỳ ASIAD ở sân nhà Hàng Châu - với chiến thắng 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) trước tuyển nữ Nhật Bản trong trận đấu chung kết, họ có đến 9 thay đổi.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Trung Quốc đang thi đấu tại ASIAD 20 chỉ còn 3 cựu binh, bao gồm Wu Mengjie, Wang Mengjie và Gong Xiangyu. Còn lại là những cái tên mới: Zhuang Yushan, Tang Xin, Zhang Zixuan, Chen Houyu, Wang Aoqian, Yang Shuming, Dong Yuhan, rồi có cả Xie Shengyu, Guo Zhongnan.

Sự thay mới liên tục cho thấy bóng chuyền nữ Trung Quốc có không ít nhân tài và trước mắt chưa ai có thể phá vỡ công thức của họ, chứ chưa nói đến chuyện lật đổ, gây ra địa chấn tại kỳ ASIAD 20 này.

Những lần giành HCV ASIAD của bóng chuyền nữ Trung Quốc

ASIAD thứ 9 (Ấn Độ 1982) Thắng Nhật Bản 3-0 trận cuối ASIAD 10 (Hàn Quốc 1986) Thắng Hàn Quốc 3-0 trận cuối ASIAD 11 (Trung Quốc 1990) Thắng Hàn Quốc 3-1 trận cuối ASIAD 13 (Thái Lan 1998) Thắng Hàn Quốc 3-1 chung kết ASIAD 14 (Hàn Quốc 2002) Thắng Hàn Quốc 3-1 chung kết ASIAD 15 (Qatar 2006) Thắng Nhật Bản 3-1 chung kết ASIAD 16 (Trung Quốc 2010) Thắng Hàn Quốc 3-2 chung kết ASIAD 18 (Indonesia 2018) Thắng Thái Lan 3-0 chung kết ASIAD 19 (Trung Quốc 2023) Thắng Nhật Bản 3-0 chung kết

Đ.Hg.