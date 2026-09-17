Kỳ thủ cờ vua Việt Nam thắng tưng bừng ván mở màn Olympiad 2026

Cờ vua Việt Nam đã chơi tốt tại ván thứ nhất của Olympiad 2026. Ảnh: LIÊN ĐOÀN CỜ VN

Olympiad 2026 chính thức khai cuộc vào đêm ngày 16-9 (theo giờ Việt Nam) tại Samarkand (Uzbekistan). Trong ván mở màn, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam thi đấu thắng thuyết phục 4-0 trước các kỳ thủ của Lesotho.

Ở ván mở màn, HLV đội trưởng Lương Trọng Minh đưa ra đội hình thi đấu gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hoàng Nam. Cả 4 kỳ thủ đều giành chiến thắng trên bàn của mình để giúp đội nhà thắng 4-0 chung cuộc.

Với thắng lợi đầu tiên, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vẫn đang tạm giữ vị trí 47 trên bảng xếp hạng. Dẫn đầu sau kết quả ván thứ nhất là đội Uzbekistan và Trung Quốc. Hôm nay 17-9, Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam sẽ thi đấu ván thứ 2 trước đội Luxembourg.

Ở nội dung nữ, các kỳ thủ Việt Nam cũng giành thắng lợi thuyết phục tại ván đầu trước đội Saudi Arabia.

Trong ván thứ nhất lần lượt Bạch Ngọc Thùy Dương, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thị Mai Hưng thắng dễ dàng trên bàn của mình. Ván này, đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên chưa thi đấu. Dù vậy, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam vẫn có chiến thắng 4-0.

Tại ván thứ 2 sẽ thi đấu ngày 17-9, Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam gặp đội Costa Rica với dự báo sẽ rộng đường chiến thắng.

Giải Olympiad 2026 thi đấu 11 ván tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ và kéo dài tới ngày 27-9.

MINH CHIẾN