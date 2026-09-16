Thể thao Ấn Độ khó vượt mốc 100 huy chương tại ASIAD 20

Thể thao Ấn Độ đã giành được 106 huy chương tại kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu, trong đó có tới 28 HCV, là thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay tại Đại hội Thể thao châu Á, nhưng việc lặp lại thành tích này rất khó khăn ở ASIAD 20.

PV Sindhu ở giải Nhật Bản mở rộng mới đây (Ảnh: THX)

Thể thao Ấn Độ cử một đoàn gồm 496 VĐV đến tham dự kỳ ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026, với Lễ khai mạc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19-9 tới đây. Hiện tại, một số VĐV Ấn Độ đã có mặt tại Nhật Bản để thích nghi trước khi thi đấu. Thậm chí, các VĐV Ấn Độ sẽ sớm bắt đầu chiến dịch của họ ngay từ ngày 17-9, với bộ môn teqball.

Theo nhiều chuyên gia, tại kỳ ASIAD 20, thể thao Ấn Độ sẽ khó lòng tái hiện chiến tích thắng hơn 100 tấm huy chương như ở Hàng Châu hồi 3 năm về trước. Nguyên do một số Nhà đương kim vô địch vắng mặt và một số ứng viên giành huy chương tham dự mà không có phong độ như ở ASIAD 19.

Các VĐV giành huy chương Olympic là Mirabai Chanu, PV Sindhu, Aman Sehrawat và Manu Bhaker nằm ở trong số những cái tên được kỳ vọng hàng đầu, cùng với Murali Sreeshankar, Sujeet Kalkal và một số thành viên của đội tuyển khúc côn cầu, bắn súng, kabaddi và cricket.

VĐV ném lao từng 2 lần đoạt huy chương Olympic Neeraj Chopra sẽ vắng mặt tại ASIAD 20 do chấn thương dây chằng mắt cá chân và sẽ không bảo vệ được HCV đã giành được tại Hàng Châu 2023.

Dựa trên phong độ quốc tế gần đây của thể thao Ấn Độ, thành tích tại các kỳ ASIAD trước đây và sức mạnh của các VĐV tham dự ASIAD 20, dự đoán số huy chương thể thao Ấn Độ có thể giành được là 90-95 huy chương.

Điền kinh: 23-26 huy chương: Tại kỳ ASIAD 19, điền kinh đã mang về 29 huy chương cho thể thao Ấn Độ. Việc đạt được con số tương tự lần này không dễ, do Ấn Độ thiếu vắng 2 nhà vô địch ném lao Neeraj Chopra và Annu Rani. Các đội chạy tiếp sức cũng có những thay đổi, khiến thể thao Ấn Độ có ít lựa chọn giành huy chương hơn so với giải đấu tại Hàng Châu.

Hy vọng giành HCV lớn nhất của Ấn Độ hiện nằm ở nội dung nhảy xa, nơi Murali Sreeshankar và Ancy Sojan đều đang dẫn đầu châu Á mùa này. Nhà vô địch châu Á Pooja Singh ở nội dung nhảy cao nữ và VĐV nhảy cao nam đang có phong độ cao Sarvesh Kushare cũng sẽ nỗ lực giành HCV tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Tajinderpal Singh Toor sẽ nỗ lực giành HCV thứ 3 liên tiếp tại ASIAD nội dung ném tạ nam. Trong khi đó, Avinash Sable quay lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương và sẽ tìm cách lấy lại phong độ tốt nhất ở nội dung chạy vượt chướng ngại vật 3000m.

Các VĐV chạy cự ly trung bình và dài của Ấn Độ cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng số huy chương, khi các nội dung này đã đóng góp rất là nhiều huy chương tại ASIAD 19.

Bắn súng: 20-25 huy chương. Môn bắn súng tiếp tục là trọng tâm trong triển vọng giành HCV của Ấn Độ. Tại Hàng Châu, các xạ thủ Ấn Độ đã giành được 7 HCV, 5 trong số đó đến từ các nội dung đồng đội. Đây cũng có thể là nguồn HCV quan trọng tại ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026.

Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ không có 2 Nhà vô địch cá nhân từ Hàng Châu là Palak Gulia và Sift Kaur Samra. Như vậy, Manu Bhaker, Suruchi, Esha Singh sẽ gánh vác hy vọng giành huy chương các nội dung súng ngắn. Elavenil Valarivan, Rudrankksh Patil và Aishwary Tomar sẽ dẫn đầu nội dung súng trường.

Bắn cung: 6-7 huy chương: Các cung thủ nội dung cung 3 dây của thể thao Ấn Độ đã giành trọn cả 5 HCV tại Hàng Châu, tạo nên một trong những màn trình diễn áp đảo nhất của quốc gia này tại ASIAD.

Nhưng việc Ấn Độ lặp lại thành tích toàn thắng đó hầu như là không thể. Đội cung 3 dây thể hiện sự thiếu ổn định trên đấu trường quốc tế, trong khi Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran là những đối thủ mạnh.

Mặc dù vậy, Ấn Độ vẫn có thể giành 4-5 huy chương tại ASIAD 20, với sự góp mặt của VĐV giàu kinh nghiệm và ĐKVĐ Jyothi Surekha Vennam. Đối với nội dung cung 1 dây, phong độ của Nhà vô địch World Cup Finals là Dhiraj hứa hẹn có nhiều triển vọng.

Cầu lông: 2-3 huy chương: Thể thao Ấn Độ hy vọng giành huy chương ở các nội dung đồng đội và trông chờ vào các cặp đánh đôi, bao gồm cả Nhà Đương kim vô địch đôi nam Satwiksairaj Rankireddy và Chirag Shetty.

Chưa hết, PV Sindhu (đã từng giành HCB Olympic Rio de Janeiro, HCĐ Olympic Tokyo, HCB ở tại các kỳ ASIAD 17 và 19 trong các nội dung đơn nữ) cũng là niềm hy vọng hàng đầu cho thể thao Ấn Độ với cầu lông tại Aichi-Nagoya 2026.

Các mục tiêu huy chương khác của thể thao Ấn Độ

Cricket- kabaddi, khúc côn cầu, bóng bầu dục, bóng chuyền 6 huy chương (có HCV) Vật 5 - 7 huy chương Bóng quần 5 - 6 huy chương Quyền Anh 4 - 5 huy chương Judo, karate, taekwondo, wushu, MMA 2 - 3 huy chương Chèo thuyền, ca nô, đua thuyền 4 - 5 huy chương Quần vợt 1 - 2 huy chương

Đ.Hg.