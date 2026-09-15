Bóng rổ nữ Hàn Quốc vắng ngôi sao lớn thứ 2

Hàn Quốc (trái) gặp khó với mục tiêu giành huy chương vàng bóng rổ nữ đầu tiên kể từ năm 2014. Ảnh. THX

Tiếc cho bóng rổ nữ Hàn Quốc sẽ thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) ở Nhật Bản mà không có sự góp mặt của trung phong chủ lực Park Ji-su.

Liên đoàn Bóng rổ Quốc gia Hàn Quốc (KBA) thông tin vào ngày 14-9, cho biết Park vẫn chưa kịp bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân để tham dự ASIAD 20.

“Park Ji-su thực sự mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia và luôn giữ liên lạc chặt chẽ với ban huấn luyện. Cô ấy đã nỗ lực hết mình để kịp hồi phục”, KBA cho biết. “Tuy nhiên, xét đến thể trạng hiện tại và quá trình hồi phục, cô ấy sẽ không thể thi đấu tại ASIAD”.

Ngôi sao 27 tuổi này từ lâu đã là trung phong trụ cột của Hàn Quốc với chiều cao 1,93 mét. Cô từng 4 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) tại Giải bóng rổ nữ Hàn Quốc (WKBL), và cũng từng thi đấu tại Giải bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA).

Đội tuyển Hàn Quốc cũng sẽ thiếu vắng hậu vệ Park Ji-hyun, vận động viên duy nhất của họ đang thi đấu tại giải WNBA - do cô phải thực hiện nghĩa vụ với CLB Los Angeles Sparks.

KBA cho biết họ sẽ không chọn người thay thế Park Ji-su, và sẽ mang theo 11 vận động viên đến giải đấu. HLV trưởng Park Soo-ho chia sẻ rằng đội hình hiện tại - dù thiếu vắng trung phong hàng đầu đã và đang xây dựng sự gắn kết trong lối chơi kể từ đầu mùa hè. “Dù rất tiếc khi không có sự góp mặt của Park Ji-su, nhưng lúc này chúng tôi muốn tập trung phát huy tối đa năng lực của 11 vị trí hiện có thay vì bổ sung nhân sự mới”, HLV này cho biết.

Đội tuyển bóng rổ nữ Hàn Quốc sẽ bắt đầu bằng trận đấu tại Bảng C gặp Malaysia vào ngày 18-9, sau đó chạm trán Mông Cổ vào ngày 21-9 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa ngày 22-9.

Giải bóng rổ ASIAD 20 dành cho nữ bao gồm 2 bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

LINH SƠN