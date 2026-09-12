Liên đoàn Cricket TPHCM ra mắt ban chấp hành mới

Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức trang trọng ngày 12-9, Liên đoàn Cricket TPHCM đã ra mắt ban chấp hành mới, xây dựng và phát triển bộ môn ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Liên đoàn Cricket TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội đại biểu Liên đoàn Cricket TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra (tại Trung tâm Dịch vụ TDTT TPHCM) không chỉ mang yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Cricket (còn được biết đến là bóng gậy), là môn thể thao còn khá xa lạ đối với người Việt Nam.

TPHCM là địa phương có phong trào tập luyện và thi đấu mạnh trên cả nước. Phong trào tập luyện bộ môn này được hình thành từ cuối năm 2005 và ngày càng được mở rộng, thu hút học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tham gia tại các câu lạc bộ.

Đến năm 2020, Liên đoàn Cricket TPHCM ra đời, từng bước xây dựng trào lưu tập và chơi từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, qua đó quảng bá đến công chúng rộng rãi hơn về môn thể thao này.

Các dụng cụ trong môn Cricket. Ảnh: THANH TÙNG

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động của Liên đoàn trong giai đoạn 2020-2025 đã được điểm lại. Theo báo cáo, phong trào tập luyện Cricket đã được phát triển ở thành phố, thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia, đặc biệt là học sinh các trường quốc tế. Liên đoàn cũng phối hợp với nhiều đơn vị để phát triển phong trào cricket trong cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại TPHCM như: Anh, Úc, Pakistan, Sri Lanka, Ấn Độ...

Cũng tại đại hội, 13 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Cricket TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt. Trong đó, ông Lâm Hoàng Tuyên đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch là: ông Nguyễn Quốc Phong, Cao Chí Dũng, Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Hải Hiền. Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Hân được bầu giữ chức Tổng thư ký liên đoàn.

Ông Lâm Hoàng Tuyên được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cricket TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Chủ tịch Liên đoàn Cricket TPHCM Lâm Hoàng Tuyên, Cricket là môn thể thao còn lạ đối với người Việt Nam. Việc Liên đoàn hoạt động sẽ là một bước đệm giúp quảng bá rộng rãi bộ môn đến với mọi người, tạo động lực phát triển phong trào tại thành phố ngày càng lớn mạnh.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 cũng bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Cricket TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng liên đoàn trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết. Liên đoàn Cricket TPHCM tập trung nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển phong trào trong trường học, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp từng nhóm tuổi, từ đó phát hiện và đào tạo những gương mặt năng khiếu cho thể thao TPHCM.

Ngoài ra, Liên đoàn còn xây dựng hệ thống thi đấu hàng năm để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, cũng như đẩy mạnh công tác xã hội hoá, theo xu hướng hội nhập với phong trào thế giới.

NGUYỄN ANH