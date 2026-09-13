Lộ diện các nhà vô địch Vietnam Open 2026

Ngày 13-9, Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) sôi động với loạt trận chung kết hấp dẫn của Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026, khép lại một tuần tranh tài đầy kịch tính và nhiều bất ngờ.

Sarunrak Vitidsarn vô địch đơn nữ Vietnam Open 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Dù không có tay vợt Việt Nam nào góp mặt ở các trận chung kết, giải đấu vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Một trong những tâm điểm được chú ý là sự xuất hiện của tay vợt Thái Lan Sarunrak Vitidsarn, em gái ngôi sao cầu lông thế giới Kunlavut Vitidsarn.

Ở nội dung đơn nữ, Sarunrak Vitidsarn tiếp tục hành trình ấn tượng từ vòng loại đến ngôi vô địch. Đối đầu hạt giống số 3 người Ấn Độ Isharani Baruah trong trận chung kết, tay vợt Thái Lan cho thấy khả năng di chuyển linh hoạt, phòng ngự chắc chắn và điều cầu đầy khó chịu. Cô dễ dàng thắng 21-8 ở ván đầu, trước khi vượt qua sự kháng cự của đối thủ trong ván hai với tỷ số 21-15, chính thức đăng quang Vietnam Open 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao giải vô địch đôi nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Ở nội dung đôi nữ, cặp hạt giống số 1 của giải Lee Yu Lim/Kim Yu Jung (Hàn Quốc) chứng tỏ đẳng cấp khi đánh bại đôi Trung Quốc Wang Zhi Meng/J. Liu với tỷ số 2-1 (21-17, 10-21, 21-14), qua đó giành chức vô địch sau trận đấu nhiều cảm xúc.

Nội dung đơn nam chứng kiến bất ngờ lớn nhất giải. Không phải những tên tuổi được đánh giá cao như Prannoy H.S., Sun Chao hay Lee Zii Jia, tay vợt Malaysia Sholeh Aidil mới là người tỏa sáng. Sau hành trình loại hàng loạt đối thủ mạnh, Aidil tiếp tục phong độ thăng hoa để đánh bại hạt giống số 1 Teh Jia Heng với tỷ số 2-0 (21-16, 21-14), qua đó lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Trong khi đó, đôi Trung Quốc Qin Hui Zhi/Ma Xi Xiang vượt qua cặp Thái Lan Horbanluekit/Korpthammakit 2-1 (20-22, 21-18, 21-19) để giành danh hiệu đôi nam nữ. Ở nội dung đôi nam, bộ đôi Đài Bắc Trung Hoa Lin Yu Chieh/Chen Zhi Ray thắng thuyết phục 2-0 trước đôi Singapore Hee Yong Kai/Wong Jia Hao, khép lại một mùa giải thành công với những nhà vô địch xứng đáng.

NGUYỄN ANH