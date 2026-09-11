Các môn khác

Từ 4 đến 8 HCV: Tham vọng lớn của Thể thao Philippines ở ASIAD 20

SGGPO

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC), ông Abraham Tolentino hy vọng đoàn thể thao nước nhà có thể mang về 8 huy chương vàng (HCV) từ kỳ ASIAD 2026 sắp tới tại Nhật Bản.

Chủ tịch POC, Abraham Tolentino (Ảnh: POC/FB)
Chủ tịch POC, Abraham Tolentino (Ảnh: POC/FB)

Mục tiêu của thể thao Philippines là giành gấp đôi số lượng 4 HCV mà họ từng có tại các kỳ ASIAD năm 2018 và 2023. Tuy nhiên, ông Tolentino rất tự tin trong buổi lễ tiễn các vận động viên lên đường tham dự ASIAD: “Hãy đặt mục tiêu cao hơn. Đằng nào cũng mơ ước, vậy hãy đặt mục tiêu là 8 HCV”.

Tại kỳ ASIAD trước, Philippines đã giành HCV nhờ công của EJ Obiena (điền kinh), Annie Ramirez và Meggie Ochoa (jiu-jitsu), cùng đội tuyển bóng rổ nam. Chủ tịch POC Tolentino kỳ vọng Philippines lần này sẽ gặt hái HCV ở các môn võ thuật đối kháng và biểu diễn. Trong đó, các môn jujitsu, quyền anh và võ tổng hợp (MMA) có tiềm năng mang về HCV.

Ông Tolentino cũng nhắc đến ngôi sao quần vợt Alex Eala, những vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo và Karl Eldrew Yulo, cũng như các bộ môn thể thao điện tử (esports), bơi lội và trượt ván là ứng viên cho ngôi vô địch. “Sẽ không có áp lực nào cả, nhưng các bạn hãy thể hiện hết khả năng của mình”, ông Tolentino nhấn mạnh.

ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19-9, nhưng Philippines sẽ bắt đầu hành trình thi đấu của mình vào ngày 11-9, với đội tuyển bóng rổ nam ra quân.

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LINH SƠN

Từ khóa

Philippines ASIAD 2026 Chủ tịch POC Tolentino HCV

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