Các môn khác

Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 21 VĐV tham gia ASIAN Para Games 2026

SGGPO

Công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5-2026 (ASIAN Para Games 5-2026) đang khẩn trương thực hiện.

Lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công sẽ tiếp tục tham gia ASIAN Para Games năm nay ở Nhật Bản. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công sẽ tiếp tục tham gia ASIAN Para Games năm nay ở Nhật Bản. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam làm việc ngày 11-9 để nắm bắt công tác chuẩn bị lực lượng tới Nhật Bản tranh tài ASIAN Para Games 5-2026.

Chương trình thi đấu kỳ Đại hội này sẽ diễn ra ngay sau khi Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Thời điểm tổ chức của ASIAN Para Games 5-2026 từ ngày 12 tới 24-10, với 18 môn chính thức.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt 21 VĐV (gồm 3 suất đặc cách, 18 suất chính thức). Toàn đoàn sẽ có 35 thành viên (7 cán bộ đoàn, 21 VĐV, 6 HLV) tham gia 6 môn: điền kinh, bơi lội, cử tạ, cầu lông, bóng bàn.

Tại cuộc làm việc ngày 11-9, đại diện Ủy ban Paralympic Việt Nam cho biết lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công dự kiến được chọn cầm cờ tại Lễ khai mạc.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến sang Nhật Bản vào ngày 11-10. Trước khi các thành viên lên đường tham dự Đại hội, ngành thể thao sẽ tổ chức Lễ gặp mặt động viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASIAN Para Games 5-2026 tại TPHCM.

Tại ASIAN Para Games 4 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB, 9 HCĐ, xếp hạng 22 chung cuộc. Tấm HCV duy nhất thuộc về VĐV bơi người khuyết tật Lê Tiến Đạt có trong nội dung 100m ếch nam (hạng thương tật SB5).

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Para Games Ủy ban Paralympic Việt Nam ASIAN Para Games Trung Quốc

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