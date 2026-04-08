Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB tại giải cử tạ khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương 2026

Lê Văn Công là một trong các đại diện của cử tạ người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại giải châu Á-Thái Bình Dương 2026 đang tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).

Lực sĩ Lê Văn Công của cử tạ người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: IPC

Lực sĩ Lê Văn Công đã bước vào tranh tài hạng cân 49kg tại ngày khai màn 7-4, giải cử tạ người khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương 2026.

Trong 3 lượt cử của mình, Lê Văn Công lần lượt đạt các mức tạ 158kg, 163kg nhưng không thành công với mức tạ 167kg. Tính kết quả chung cuộc, Lê Văn Công có thành tích 321kg nên đứng hạng 5. Xếp nhất là lực sĩ Mutunov Farkhat (Kazakhstan) với thành tích tổng sau lượt cử là 445kg.

Tuy nhiên, các lượt cử thành công với mức tạ 158kg và 163kg đã giúp Lê Văn Công có được tấm HCB khi tính kết quả thành tích nâng trong từng lượt cử.

Cùng ngày thi đấu, Nguyễn Bình Anh không thành công tại hạng cân 54kg khi rơi tạ trong cả 3 lượt cử với mức tạ 161kg trong khi Huỳnh Ngọc Phụng chỉ đứng vị trí 12 của nội dung trên (đạt mức tạ 147kg).

Giải cử tạ khuyết tật châu Á-Thái Bình Dương 2026 tổ chức từ ngày 7-4 tới 12-4. Giải đấu mang ý nghĩa quan trọng khi là vòng loại tranh suất góp mặt ASIAN Para Games 2026 sẽ tổ chức tại Nhật Bản năm nay. Toàn giải thu hút 249 VĐV từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt thi đấu. Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tham dự với các lực sĩ gồm Lê Văn Công (49kg), Nguyễn Bình An (54kg), Huỳnh Ngọc Phụng (54kg), Đặng Thị Linh Phượng (50kg nữ), Châu Hoàng Tuyến Loan (55kg nữ).

Mục tiêu cao nhất được đặt ra là cử tạ người khuyết tật Việt Nam giành được các suất chính thức tham dự ASIAN Para Games 2026.

MINH CHIẾN