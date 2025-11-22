Lực sĩ người khuyết tật Lê Văn Công nhận Huân chương vàng của Pháp

Trong khuôn khổ Ngày hội Bóng bầu dục Volvic (ngày 22-11 tại sân vận động Phú Nhuận, TPHCM), lực sĩ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công đón nhận Huân chương vàng của Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp.

Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson trao Huân chương vàng của Bộ Thanh Niên và Thể Thao Pháp cho lực sĩ Lê Văn Công. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày hội Bóng bầu dục Volvic là sự kiện thể thao cộng đồng do doanh nghiệp xã hội Rugby Cùng Nhau phối hợp cùng Hiệp hội Rugby French Flair tổ chức, được sự đồng hành của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM. Đây là dịp để quảng bá bộ môn bóng bầu dục đến gần hơn với giới mộ điệu thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, sự kiện còn hướng đến mục tiêu thiện nguyện cao đẹp. Tại đây, nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức. Các gian hàng đồ ăn, nước uống và lưu niệm được bố trí trải khắp khuôn viên sự kiện, để gây quỹ hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Bóng bầu dục Volvic. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM đã trao Huân chương vàng của Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp cho vận động viên cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công. Đây là sự ghi nhận dành cho những thành tích nổi bật của Lê Văn Công, trong đó có tấm HCĐ tại Paralympic Paris 2024 (Pháp).

Lực sĩ Lê Văn Công đón nhận Huân chương vàng của Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp. Ảnh: THANH TÙNG

Lê Văn Công chính thức trở thành tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam giành huy chương liên tiếp ở 3 kỳ Paralympic: HCV Rio 2016, HCB Tokyo 2020 và HCĐ Paris 2024, một cột mốc đáng tự hào của riêng nam lực sĩ cũng như thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đáng chú ý, sau thành tích HCĐ tại Paralympic Paris 2024, anh đã nhận được thư chúc mừng từ ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM chia sẻ: "Lê Văn Công thực sự là biểu tượng của một thế hệ trẻ Việt Nam không chịu bó buộc bởi những giới hạn, dù là về thể chất, điều kiện xã hội hay vật chất. Anh là biểu tượng cho phẩm cách và sự kiên trì của những người khuyết tật. Những người hàng ngày phải vật lộn với bao trở ngại, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những thử thách trên sân vận động".

Trong khuôn khổ Ngày hội Bóng bầu dục Volvic, các trận giao hữu quy tụ hơn 35 cựu vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp đến từ Pháp và Nhật Bản cũng đã diễn ra.

NGUYỄN ANH