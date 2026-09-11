Bóng rổ mở màn, ASIAD 20 chính thức vào guồng

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Aichi-Nagoya 2026 đã bắt đầu tại Nhật Bản với việc Qatar đánh bại Iran ở môn bóng rổ nam. Đây là những hoạt động thi đấu đầu tiên của sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ số lượng người tham gia còn đông đảo hơn cả Thế vận hội (Olympic).

Bóng rổ chính thức khai cuộc ASIAD 2026 vào ngày 10-9 (Ảnh: THX)

Hơn 17.000 vận động viên và quan chức dự kiến ​​sẽ tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao tại ASIAD 2026. Dù các trận đấu đã bắt đầu, đại hội chỉ chính thức khai mạc vào ngày 19-9 và kéo dài đến ngày 4-10. Một số môn như bóng rổ, bóng đá, cricket, khúc côn cầu và 5 môn phối hợp hiện đại khởi tranh trước lễ khai mạc.

Bóng rổ chính thức khai cuộc ASIAD 2026 vào ngày 10-9. Tại bảng B, đội tuyển Qatar - nước chủ nhà của Giải vô địch bóng rổ thế giới FIBA ​​(FIBA Basketball World Cup) vào năm tới - đã mở màn thành công bằng chiến thắng 59-53 trước Iran.

Trong cùng bảng, Đài Loan (TQ) đã đánh bại Jordan với tỷ số 83-80. Trong khi đó, tại bảng A, Hàn Quốc giành chiến thắng 82-66 trước Saudi Arabia - bảng A còn bao gồm Nhật Bản và Indonesia. Bảng C bao gồm Trung Quốc, Philippines, Bahrain và Kazakhstan.

12 đội tham dự được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Các trận tứ kết dự kiến ​​diễn ra vào giữa tuần sau, tiếp đó là các trận bán kết vào ngày 18-9. Cả trận tranh huy chương đồng và trận tranh huy chương vàng đều sẽ diễn ra vào ngày 20-9, một ngày sau lễ khai mạc đại hội.

LINH SƠN